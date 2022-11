Chińczycy biorą na warsztat kartę GeForce RTX 4080

Chińczycy również są gotowi do premiery nowych kart graficznych NVIDII. Colorful pokazał swoje autorskie modele GeForce RTX 4080 z serii iGame. Trzeba przyznać, że zapowiada się to naprawdę nieźle.

Już za kilka dni do sklepów trafi GeForce RTX 4080. Jest to karta graficzna nowej generacji należąca do wyższej półki cenowo-wydajnościowej. Oficjalna premiera ma mieć miejsce 16 listopada. Jednak już teraz partnerzy NVIDII próbują podgrzać atmosferę i zachęcić do swojej oferty konsumentów.

Colorful oferuje lepsze VRM i wyższe limity poboru mocy

Chwilę temu na łamach Telepolis pisaliśmy o autorskich modelach od znanego i cenionego w Polsce GIGABYTE. W skrócie będzie w czym wybierać. Teraz pora na bardziej egzotyczną, chińską firmę Colorful.

Colorful opublikował szczegółowe zdjęcia dwóch autorskich modeli w postaci iGame GeForce RTX 4080 16 GB Advanced OC-V oraz iGame GeForce RTX 4080 16 GB Ultra W OC-V. Pierwszy z nich stawia na nowoczesny, czarno-srebrny design z czerwonymi akcentami. Druga karta graficzna ma być niemal całkowicie biała.

Chińczycy zdecydowali się na 3,5-slotowe układy chłodzenia z gęsto użebrowanymi radiatorami, licznymi rurkami cieplnymi i trzema (2x 100 mm + 1x 96 mm) wentylatorami. Całość dopełnia metalowy backplate.

Względem modelu Founder Edition otrzymujemy tutaj mocniejszą sekcję zasilania typu 18+4 (GPU/VRAM) oraz zwiększony limit poboru mocy z 320 do 400 W. Pozwoliło to na fabryczne podkręcenie rdzenia do 2625 MHz. Więcej szczegółów poznamy już 16 listopada, bo wtedy schodzi oficjalnie NDA.

