Kingston FURY Renegade SSD to spory radiator i wysoka wydajność

Szukasz bardzo wydajnego SSD do komputera czy konsoli? Zależy Ci na niskich temperaturach nawet po wielu godzinach grania? Kingston ma coś dla Ciebie!

Kingston Technology to amerykański lider na rynku sprzętu komputerowego, który jest z nami od 1987 roku. Amerykanie mają silną pozycję zarówno w przypadku segmentu OEM i gotowych zestawów komputerowych oraz laptopów, ale również wśród entuzjastów składających samemu własne PC.

Kingston oferuje prędkości do 7300 MB/s

Najlepiej sprzedającymi, a zarazem najbardziej rozpoznawalnymi produktami w ofercie Kingstona są moduły RAM oraz nośniki półprzewodnikowe. A tak się składa, że zapowiedziana została odświeżona seria FURY Renegade SSD wzbogacona o wydajne radiatory i oferująca prędkości nawet do 7300 MB/s.

Kingston FURY Renegade SSD to nośniki półprzewodnikowe typu M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCI Express 4.0 oraz protokołu NVMe. Mamy tutaj do czynienia z popularnym i sprawdzonym kontrolerem Phison E18 oraz bliżej nieokreślonymi kośćmi 3D TLC NAND.

Deklarowana wydajność jak zwykle zależy od pojemności, a wygląda to następująco:

Kingston FURY Renegade SSD 500 GB - do 7300 MB/s dla odczytu i do 3900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 450 000 IOPS dla odczytu i do 900 000 IOPS dla zapisu losowego 4K;

- do 7300 MB/s dla odczytu i do 3900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 450 000 IOPS dla odczytu i do 900 000 IOPS dla zapisu losowego 4K; Kingston FURY Renegade SSD 1 TB - do 7300 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 900 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego 4K;

- do 7300 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 900 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego 4K; Kingston FURY Renegade SSD 2 TB - do 7300 MB/s dla odczytu i do 7000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego 4K;

- do 7300 MB/s dla odczytu i do 7000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego 4K; Kingston FURY Renegade SSD 4 TB - do 7300 MB/s dla odczytu i do 7000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego 4K;

Cechą szczególną opisywanych nośników półprzewodnikowych są dołączone radiatory. Pozwalają one na zachowanie niskich temperatur nawet pod dużym i długim obciążeniem, dzięki czemu nie dochodzi do zjawiska dławienia termicznego. Do wyboru są dwa rozwiązania - dotychczasowe niskie, grafenowe oraz nowe, wysokie, aluminiowe radiatory. Drugie z nich zapewniają oczywiście znacznie niższe temperatury.

Kingston FURY Renegade SSD dostępne są już w sprzedaży. Jednak na dostępność nowej wersji z lepszym chłodzeniem przyjdzie nam nieco poczekać. Producent udziela długiej, 5-letniej gwarancji.

