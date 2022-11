Natec RHINO M.2 NVMe - Duża wydajność w małym opakowaniu (test)

Masz stary nośnik SSD, z którym nie wiesz co zrobić? Potrzebujesz małej i wydajnej pamięci przenośnej do PC, laptopa czy konsoli? Nic prostszego! Wystarczy użyć kieszeni Natec RHINO M.2 NVMe. Dzisiaj sprawdzamy na co ją stać.

Postęp w świecie technologii nie zwalnia nawet na chwilę. Jeszcze 10-12 lat temu nośniki półprzewodnikowe były niszowym rozwiązaniem dla największych entuzjastów PC. Ceny SSD w tamtym momencie były pieruńsko wysokie, pojemność niewielka (60 GB i mniej), a awaryjność zastraszająco duża. Obecnie to się zmieniło, a tego typu dyski są na tyle tanie i bezpieczne, że trafiają nawet do komputerów biurowych i laptopów.

Natec RHINO M.2 NVMe oferuje wydajność do 1250 MB/s

Co więcej SSD nie tylko zyskały na wydajności i pojemności, ale również znacząco zmalały. Kiedyś standardem był format 2,5 cala - taki sam jak w laptopowym HDD - a obecnie to znacznie mniejsze M.2 od 2230 do 2280, które dosłownie mieszczą się w kieszeni. A gdyby tak zrobić własną pamięć przenośną oferującą prędkości na poziomie 1000 MB/s? Nic prostszego! I nie potrzeba do tego ani specjalistycznej wiedzy, ani dużych pieniędzy.

Z pomocą przychodzą kieszenie, a my dzisiaj sprawdzimy propozycję Natec RHINO M.2 NVMe. Na papierze kusi ona kilkoma czynnikami - niska cena, wysokie prędkości odczytu i zapisu oraz wytrzymała metalowa obudowa.



Mowa o urządzeniu o wymiarach 101 x 33 x 9 milimetrów i wadze około 38 gramów. Wykonane one zostało w głównej mierze z aluminium, ale oczywiście nie brakuje tutaj też wstawek z tworzyw sztucznych (PVC). Kieszeń dysponuje złączem USB 3.1 Gen 2x1 typu C. Zastosowany kontroler to JMicron JMS583, którego początków należy szukać jeszcze w 2018 roku. Jest to jednak najnowsza (czwarta) generacja, która ma zwiększoną kompatybilność z nowymi procesorami AMD i Intela.

Jak sama nazwa sugeruje kieszeń obsługuje SSD M.2 z interfejsem NVMe. Mowa o nośnikach w standardzie M.2 2230, M.2 2242, M.2 2260 i M.2 2280, a więc wszystkich najpopularniejszych rozmiarach. Producent oferuje wydajność do 10 Gb/s, a więc czysto teoretycznie do 1250 MB/s. My jako testowy nośnik wykorzystaliśmy rodzime i przystępne cenowo rozwiązanie w postaci GOODRAM PX500. Jest to SSD M.2 2280 korzystające z interfejsu PCI Express 3.0 x4 oferujące odczyt sekwencyjny do 2000 MB/s i zapis do 1600 MB/s.

Rozmiar: 101 x 33 x 9 milimetrów

101 x 33 x 9 milimetrów Waga: ok. 38 gramów

ok. 38 gramów Obudowa: metalowa (aluminium + tworzywa sztuczne)

metalowa (aluminium + tworzywa sztuczne) Obsługiwane formaty: M.2 2230, 2242, 2260, 2280

M.2 2230, 2242, 2260, 2280 Maksymalna pojemność SSD: do 2 TB

do 2 TB Deklarowana wydajność: do 1250 MB/s

do 1250 MB/s Interfejs: USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gb/s)

USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gb/s) Gwarancja: 3 lata

3 lata Cena: ok. 139 złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak