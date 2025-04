Jeśli nie potrzebujesz 5G, to nie potrzebujesz też lepszego smartfona, a dziś kupisz go za 749 zł

W tym przypadku aż 251 złotych poniżej tego tysiąca. A to dzięki promocji, która znacznie obniża cenę Redmi Note 14 do poziomu 749 złotych. Jest to smartfon, któremu można wytknąć tylko jeden brak: 5G. Pod każdym innym względem jest to po prostu świetny smartfon. I to nie świetny smartfon jak na swoją cenę, a po prostu coś, co z nawiązką spełnia oczekiwania znacznej większości osób.