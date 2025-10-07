Sprzęt

Jeden iPhone rozbił największą szajkę złodziei telefonów w UK

Londyńska policja rozbiła międzynarodową grupę przemytniczą podejrzaną o wywóz 40 tys. skradzionych telefonów do Chin w ciągu ostatniego roku. Wszystko udało się dzięki śledzeniu jednego iPhone'a przy użyciu funkcji Find My.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 18:50
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Jeden iPhone rozbił największą szajkę złodziei telefonów w UK

Ten jeden pechowy dla przestępców iPhone

Operacja „Echosteep”, określana przez Metropolitan Police jako największa w historii Wielkiej Brytanii akcja przeciwko kradzieżom telefonów, rozpoczęła się w grudniu 2024 roku w dość nietypowy sposób. Wszystko zaczęło się od ofiary kradzieży, która w Wigilię Bożego Narodzenia użyła funkcji Find My do śledzenia swojego skradzionego iPhone'a.

Dalsza część tekstu pod wideo

Śledzenie telefonu doprowadziło ofiarę do magazynu w pobliżu lotniska Heathrow, gdzie urządzenie zostało zlokalizowane wśród 894 innych telefonów w jednym pudełku. Niemal wszystkie telefony okazały się skradzione i były przeznaczone do wysyłki do Hong Kongu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
7799 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Niebieski
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Niebieski
0 zł
3549 zł - najniższa cena
Kup teraz 3549 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Błękitny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Błękitny (CPO)
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Advertisement

Odpowiadali za aż 40% kradzieży w Londynie

W wyniku śledztwa aresztowano łącznie 46 osób, w tym 18 głównych podejrzanych związanych z międzynarodową siecią przemytniczą. Policja przeszukała 28 nieruchomości w Londynie i Hertfordshire, odzyskując ponad 2000 skradzionych urządzeń. Według ustaleń śledczych grupa była odpowiedzialna za wywóz około 40% wszystkich skradzionych telefonów w Londynie.

Owijali je w te sreberka

Przestępcy stosowali zaawansowane metody ukrywania skradzionych urządzeń. Telefony były owijane w folię aluminiową w celu blokowania sygnałów śledzących. Grupa koncentrowała się szczególnie na produktach Apple ze względu na ich wysoką rentowność na rynku zagranicznym — złodzieje otrzymywali do 300 funtów za każde urządzenie, które następnie było sprzedawane w Chinach za nawet 5000 dolarów.

Statystyki pokazują dramatyczny wzrost kradzieży telefonów w stolicy Wielkiej Brytanii. W 2024 roku skradziono ponad 80 tys. urządzeń, co oznacza niemal trzykrotny wzrost w porównaniu z 28 609 kradzieżami w 2020 roku. Londyn odpowiada za trzy czwarte wszystkich kradzieży telefonów w Wielkiej Brytanii, szczególnie w popularnych miejscach turystycznych takich jak West End i Westminster.

Skradzione telefony, po odprawie w wolnocłowym porcie w Hong Kongu, trafiały głównie do Shenzen, technologicznej stolicy Chin. To właśnie tam swoje siedziby mają Huawei, OnePlus, ZTE czy Transion (Tecno, Infinix i itel), ale jak widać, jabłko jest tam smaczniejszym kąskiem.

Find My... o co w ogóle chodzi?

Find My to platforma firmy Apple pozwalająca na bezpłatne lokalizowanie kompatybilnego sprzętu, w tym sartfonów, słuchawek czy specjalnych lokalizatorów, działająca w obrębie usługi iCloud.  Kluczową funkcją jest możliwość znajdowania urządzeń, nawet gdy są offline lub wyłączone, przez okres do 24 godzin.

Działanie jej oparte jest na Find My Network – anonimowej i zaszyfrowanej sieci setek milionów urządzeń Apple na świecie. Gdy zgubiony iPhone znajdzie się w pobliżu innego urządzenia Apple, wysyła zaszyfrowany sygnał do właściciela, zachowując pełną prywatność.

Warto w tym miejscu nadmienić, że szczególnie w miejscowościach turystycznych lokalna policja potrafi celowo ignorować zgłoszenia oparte na wskazaniach usługi Find My. Jest tego zwyczajnie zbyt dużo i np. komisariaty w Madrycie witają nas plakatami z informacją, by z tym nawet nie wchodzić.

Image
telepolis
iPhone kradzież telefonu find my ile zarabia się na kradzionym iphonie gdzie lądują kradzione telefony
Zródła zdjęć: worradirek, Tada Images / Shutterstock
Źródła tekstu: Indian Express, Sky News, oprac. wł