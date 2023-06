JBL Boombox Wi-Fi. Sprzęt, który ożywi każdą imprezę

JBL, znany producent sprzętu audio wprowadza na rynek model Boombox 3 Wi-Fi. To urządzenie rozkręci każdą imprezę w plenerze.

Pogoda coraz cieplejsza i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Najlepiej to zrobić ze znajomymi i to przy dobrej muzyce. To ostanie może dostarczyć JBL Boombox 3 Wi-Fi, najnowszy model producenta sprzętu audio, z którym połączymy się zarówno przez Bluetooth, jak i Wi-Fi.

JBL Boombox 3 Wi-Fi - nowy król imprez w plenerze?

JBL Boombox 3 Wi-Fi to prawdziwa bestia, która zaoferuje potężny dźwięk niezależnie od tego, gdzie jesteś. Jednak fizyki nie oszukasz, więc wiąże się to ze sporymi rozmiarami. Urządzenie ma wymiary 482,4 x 256,9 x 199,7 mm i waży 6,79 kilogramów. Zatem przenoszenie go na długie odległości może być całkiem kłopotliwe. Wynagrodzić ma to nam obecność akumulatora litowo-jonowego 69,12 Wh (odpowiednik 7,2 V / 9600 mAh), który będzie w stanie grać nawet do 24 godzin bez przerwy.

Muzykę do głośnika można przesyłać zarówno za pośrednictwem sieci Wi-Fi, jak i Bluetooth. W pierwszym przypadku (łączność Wi Fi) można jednocześnie korzystać z telefonu. Natomiast przełączenie na Bluetooth jest proste i pozwala cieszyć się płynną obsługą audio. Trzeba się jednak liczyć z tym, że tanio nie będzie. Sugerowana cena detaliczna za JBL Boombox 3 Wi-Fi to 2899 złotych.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik: (189 x 114) mm subwoofer, 2 x (80,9 x 80,9) mm głośnik średniotonowy, 2 x 20 mm głośnik wysokotonowy

Moc wyjściowa:

1 x subwoofer 80 W RMS + 2 x 40 W RMS średniotonowy + 2 x 20 W RMS wysokotonowy (tryb AC)

1 x subwoofer 60 W RMS + 2 x 30 W RMS średniotonowy + 2 x 10 W RMS wysokotonowy (tryb baterii)

Zasilanie: 100-240 V AC; 50/60 Hz

Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz (-6 dB)

Stosunek sygnału do szumu: >80 dBrA (A-ważony)

Rodzaj akumulatora: Akumulator litowojonowy 69,12 Wh (odpowiednik 7,2 V / 9600 mAh)

Czas ładowania akumulatora: 4,5 godziny

Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin (w zależności od poziomu głośności i materiałów audio)

Porty połączeniowe: Wejście AC, USB-A

Typ kabla: Kabel zasilający AC

Długość kabla: 2000 mm / 78,7”

Wyjście do ładowania przez USB: 5 V / 2 A (maksymalne)

Sieć bezprzewodowa: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)

Wersja Bluetooth: 5.3

Profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: (2,4 GHz – 2,4835 GHz).

Moc nadajnika Bluetooth: <12 dBm (EIRP)

Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz

Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm

Modulacja nadajnika Wi-Fi 5 GHz: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 256QAM, 1024QAM)

Zgodność z siecią Wi-Fi 5G: 802.11a/n/ac/ax

Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: (2,4 GHz – 2,4835 GHz).

Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm

Modulacja nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)

Kompatybilność z siecią Wi-Fi 2.4G: 802.11b/g/n/ax

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 482,4 x 256,9 x 199,7 mm

Waga netto: 6,79 kg

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 565 x 316 x 256,5 mm

Waga brutto: 9,62 kg

Maksymalna temperatura pracy: 45°C

