Samsung pomoże osobom z zaburzeniami w widzeniu barw

Samsung zapowiedział wprowadzenie nowej funkcji do swoich telewizorów oraz monitorów. Tryb SeeColors pozwoli na wybranie różnych ustawień kolorów w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia widzenia barw. Zapewni to lepsze wrażenia wizualne dla takich użytkowników.

Tryb SeeColors zapewnia dziewięć skonfigurowanych fabrycznie ustawień wyświetlania obrazu, dzięki czemu użytkownik może wybrać optymalną dla siebie opcję. Funkcja dostosowuje poziomy nasycenia obrazu za pomocą trzech kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Ma to ułatwić użytkownikom rozróżnianie kolorów w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia widzenia barw.

Funkcja, która została wprowadzona po raz pierwszy w 2017 roku w formie aplikacji, pozwala osobom z zaburzeniami widzenia barw postrzegać je w sposób bliższy widzeniu zgodnemu z rzeczywistością. Tryb SeeColors będzie teraz wbudowany w menu ustawień telewizora czy monitora, dzięki czemu będzie można jeszcze łatwiej korzystać z tego rozwiązania. Użytkownicy, którzy zakupili już telewizory i monitory z oferty na 2023 rok (Neo QLED, QLED, OLED, Smart Monitor czy monitor Odyssey OLED G9), otrzymają aktualizację oprogramowania, która doda tryb SeeColors do menu dostępności.

Firma Samsung poinformowała również o uzyskaniu certyfikatu „Color Vision Accessibility” od instytutu TÜV Rheinland, w uznaniu zdolności trybu SeeColors do wzbogacenia doznań wizualnych u osób z dysfunkcjami wzroku. To wyróżnienie jest efektem zaangażowania koreańskiego producenta w ułatwianie konsumentom dostępu do treści w ramach wizji „Ekrany wszędzie, ekrany dla wszystkich”.

Tryb Relumino dla osób słabowidzących

Tryb SeeColors to nie jedyne tego typu ułatwienie. W tym roku po raz pierwszy na targach CES 2023 firma Samsung zaprezentowała tryb Relumino dla osób słabowidzących. Pozwoli on dopasować parametry obrazu tak, aby osoby z wadami wzroku mogły cieszyć się filmami pełnymi barw i kontrastów na telewizorze.

Do optymalizacji parametrów obrazu Relumino wykorzystuje opracowaną przez firmę Samsung sztuczną inteligencję. Dzięki niej możliwe jest dynamiczne obrysowywanie krawędzi elementów na ekranie i przywracanie równowagi kolorów, co wpływa na lepsze widzenie ludzi, obiektów i tekstu. Tryb jest dostępny w modelach telewizorów Neo QLED 4K: QN85C, QN90C, OLED: S90C, S95C i Neo QLED Excellence Line 8K: QN800C, QN900C na 2023 rok, połączonych ze źródłami sygnału przez port DTV lub HDMI.

Cieszymy się, że możemy wprowadzić dodatkowe funkcje ułatwień dostępu, w tym tryby SeeColors i Relumino, w naszej ofercie telewizorów i monitorów z 2023 r., by pomóc osobom z zaburzeniami widzenia barw i niedowidzącym. Podążając za wizją „Ekrany wszędzie, ekrany dla wszystkich”, będziemy nadal wprowadzać innowacje i przybliżać naszym konsumentom technologie integracyjne.

– powiedział Seokwoo Jason Yong, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics

Dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Firma Samsung nie zapomniała także o ułatwieniach dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Świetnym przykładem jest wprowadzona w 2021 roku funkcja Powiększenie Okna Języka Migowego. W wybranych modelach telewizorów Samsung wykorzystano opracowany przez firmę algorytm sztucznej inteligencji, który automatycznie rozpoznaje język migowy i powiększa obraz tłumacza aż o 200%. Użytkownicy będą mogli również wybrać obszar ekranu, który chcą powiększyć, jak również zmodyfikować powiększony obraz tak, by lepiej widzieć szczegóły, takie jak pytania wyświetlane podczas teleturnieju czy tabele wyników prezentowane w czasie rozgrywek piłkarskich.

Co w przypadku, kiedy oglądamy telewizję z osobami niedosłyszącymi, którzy będą chcieli pogłośnić dźwięk, a dla pozostałych widzów będzie to niekomfortowe? Wtedy pomocne może okazać się rozwiązanie, takie jak Multi-output Audio. Osoby niedosłyszące będą mogły skorzystać z urządzenia łączącego się poprzez Bluetooth, by słuchać ścieżki dźwiękowej oglądanego filmu ze wzmocnionym dźwiękiem, nie zakłócając wrażeń pozostałych widzów. Na takim urządzeniu, które można połączyć bezpośrednio z telewizorem, użytkownik będzie mógł ustawić głośność na odpowiadającym mu poziomie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung