Kup tablet Galaxy, a Samsung dorzuci słuchawki za 1 zł

Samsung ruszył z nową promocją na tablety z serii Galaxy Tab S8 oraz Galaxy Tab 7 FE. Kupując jedno z tych urządzeń można za złotówkę dorzucić do nich bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro. Warto się pospieszyć.

Osoby, które chcą kupić nowy tablet marki Samsung, mają ku temu dobrą okazję. Decydując się na zakup teraz, można zyskać za dodatkową złotówkę bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro, kosztujące poza promocją 899 zł.

Jak zdobyć słuchawki za złotówkę?

Aby wziąć udział w promocji, należy w dniach od 26 czerwca do 9 lipca 2023 roku kupić w sklepie internetowym na www.samsung.com/pl jeden z poniższych tabletów:

Galaxy Tab S7 FE,

Galaxy Tab S7 FE 5G,

Galaxy Tab S8,

Galaxy Tab S8 5G,

Galaxy Tab S8+,

Galaxy Tab S8+ 5G,

Galaxy Tab S8 Ultra,

Galaxy Tab S8 Ultra 5G.

Gdy któreś z wymienionych wyżej urządzeń dodamy do koszyka, a następnie to samo zrobimy ze słuchawkami Galaxy Buds2 Pro, cena tych ostatnich spadnie do złotówki (a nawet bardziej - patrz zrzut ekranu poniżej).

Warto się pospieszyć, ponieważ liczba promocyjnych zestawów słuchawek jest ograniczona i zgodnie z regulaminem wynosi 100. Obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

