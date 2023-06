24 GB pamięci RAM w smartfonie? Już nadchodzą

Ile pamięci RAM potrzebne jest w smartfonie, by płynnie działał? OnePlus i Realme mają nową odpowiedź: 24 GB. Wkrótce zadebiutują co najmniej dwa smartfony tak bogato wyposażone.

Smartfony z Androidem mają dziś najczęściej 8 GB pamięci RAM, a te mocniejsze – 12 GB. Tyle powinno wystarczyć do płynnej pracy urządzeń, a kolejne generacje Androida coraz lepiej radzą sobie z zarządzeniem wieloma aplikacjami działającymi w tle. Producenci są jednak przekonani, że zawsze znajdzie się zapotrzebowanie na kolejne gigabajty RAM, więc nikogo nie dziwią smartfony z 16 GB. Ostatnio też pojawiło się kilka modeli 18 GB.

OnePlus i Realme zamierzają jednak podwyższyć poprzeczkę. W najbliższych dniach zadebiutuje smartfon OnePlus Ace 2 Pro, jako pierwszy na świecie wyposażony w aż 24 GB pamięci RAM LPDDR5X. Smartfon ma być ponadto napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 2, dostanie też ekran OLED o przekątnej 6,74 cala. Urządzenie otrzyma trzy tylne aparaty 50 Mpix, 8 Mpxi i 2 Mpix oraz akumulator 5000 mAh z ładowaniem 150 W.

Jak podaje Digital Chat Station, należąca do tej samej grupy marka Realme również ma w planach wprowadzenie smartfonu z 24 GB RAM i niewykluczone, że będzie to podobny model do OnePlus Ace 2 Pro. Nazwa tego telefonu pozostaje jednak nieznana. Według doniesień, w podstawowym wariancie smartfon wyposażony będzie w 16 GB RAM, a model topowy – w 24 GB RAM.

Mowa oczywiście o fizycznej pamięci operacyjnej, a nie wirtualnym rozszerzeniu, gdy kilka gigabajtów jest dodawanych do RAM z pamięci UFS. W tym przypadku niektórzy producenci też się chwalą wielkimi pojemnościami do 24 GB, jednak takie połączenie jest mało efektywne.

Wielka pamięć RAM w smartfonach OnePlus i Realme ma ponoć zwiększyć możliwości wielozadaniowości w producenckich wersjach Androida (ColorOS i Realme UI). Dodatkowo telefony dostaną też do 1 TB pamięci wewnętrznej UFS.

Czy tak potężne zasoby pamięci operacyjnej faktycznie są potrzebne w smartfonach i czy klienci bedą zainteresowani takimi modelami, pokaże czas.

