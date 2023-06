NASA chce rozmawiać ze statkami kosmicznymi. To już nie jest sci-fi

NASA marzy o statkach kosmicznych rodem ze Star Treka i znanych dzieł z gatunku sci-fi, z którymi astronauci mogliby rozmawiać.

Każdy chyba kojarzy statki kosmiczne z filmów, seriali i książek z gatunku science fiction. Z wieloma z nich załoga może rozmawiać, wydając w ten sposób polecenia lub pytając o zniszczenia z powodu trwającej właśnie bitwy. Chociaż to tylko fikcja, to NASA chce, aby stała się rzeczywistością, przynajmniej do pewnego stopnia.

Statki kosmiczne z AI

Inżynierowie NASA pracują nad interfejsem językowym, który pozwoliłbym astronautom na komunikację głosową ze statkami kosmicznymi. Pomył został podobno zainspirowany szybkim rozwojem ChatGPT.

Chodzi o to, aby dojść do punktu, w którym prowadzimy konwersacyjne interakcje z pojazdami kosmicznymi, a one również rozmawiają z nami o alertach, interesujących odkryciach, które widzą w Układzie Słonecznym i poza nim. To już naprawdę nie przypomina science fiction.

- powiedziała dr Larissa Suzuki w trakcie wizyty w NASA.

Docelowo tego typu systemy miałyby być wykorzystywane do wykrywania i naprawiania zakłóceń w transmisji danych. Sztuczna inteligencja mogłaby szybciej wskazać źródło problemów, oszczędzając załodze przeszukiwania ogromnych instrukcji obsługi w poszukiwaniu rozwiązania.

Pierwsze statki, wyposażone w nowe systemy sztucznej inteligencji, mogą stać się częścią misji Artemis. Ta ma docelowo doprowadzić do założenia stałej bazy księżycowej, która pozwoliłaby na dalszej eksplorowanie Układu Słonecznego.

