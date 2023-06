NASA chce, by astronauci pili mocz. "Lepsze niż kranówka"

Naukowcy znaleźli nową metodę pozyskiwania wody na statkach kosmicznych. W tym celu wykorzystują jednak mocz, co może budzić mieszane uczucia.

Ważnym zadaniem naukowców z dziedziny astronautyki, jest znalezienie sposobów recyklingu i odzyskiwania niezbędnych surowców takich jak żywność, powietrze czy woda. Misje odbywające się na niskich orbitach dążą do funkcjonowania bez zaopatrzenia, co wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań.

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) każdy członek załogi potrzebuje dziennie około 3,78 litra wody do picia, przygotowywania posiłków i wykonywania czynności higienicznych, takich jak mycie zębów. Idealnym rozwiązaniem było odzyskanie 98 proc. zapasów wody, którą załoga zabiera ze sobą w kosmos na początku misji.

To bardzo ważne rozwiązanie odzyskiwania zapasów wody zostało właśnie osiągnięte przez system kontroli środowiska i podtrzymywania życia (ECLSS), po wprowadzeniu ulepszonego zespołu procesora moczu (UPA), który odzyskuje wodę za pomocą destylacji próżniowej.

ECLSS składa się z kilku sprzętów, w tym systemu odzyskiwania wody, który zbiera pozostałości a także osuszaczy, które pochłaniają wilgoć z powietrza, powstałą w wyniku oddychania i wydzielani potu przez załogę. Zebrane cząsteczki są przesyłane do mechanizmu przetwarzania wody (WPA), a następnie przekształcane w pitny płyn.

Element UPA natomiast destyluje mocz, produkując w efekcie ubocznym solankę zawierającą wodę, która nie była ponownie wykorzystywana. Do UPA dodano zespół procesora solanki (BPA) pozostawiający jedynie płyn i usuwający resztę odpadów. Podobnie jak reszta nieczystości, jest ona dokładnie oczyszczana przez WPA za pomocą specjalistycznych filtrów i reaktora katalitycznego, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Do tak otrzymanej wody dodawany jest jod, zapobiegający namnażaniu się drobnoustrojów.

To właśnie to rozwiązanie pozwoliło uzyskać wreszcie odzyskiwanie wody na poziomie 98 proc. Czy oznacza to, że astronauci piją mocz? Naukowcy wskazują, że zdecydowanie nie. Zespół deklaruje, że pozyskana woda jest nawet lepsza niż ta, którą produkują miejskie systemy oczyszczania na naszej planecie.

Odzyskiwanie wody na poziomie 98 proc. stanowi idealne rozwiązanie dla przyszłych misji, w których astronauci będą spędzać więcej czasu w kosmosie, na przykład podczas eksploracji powierzchni Księżyca i w trakcie załogowych lotów na Marsa.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com, oprac. własne