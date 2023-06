Mars znów zachwyca. Nowe zdjęcie ujawnia nieznane dotąd sekrety

Misja NASA MAVEN dostarczyła właśnie dwa niesamowite zdjęcia Czerwonej Planety. Mars zaprezentowany jest na nich w ultrafiolecie, co czyni go jeszcze bardziej interesującym i wyjątkowym.

Misja NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku, kiedy to wystrzelono sondę w przestrzeń kosmiczną. Jej celem jest zbadanie historii procesów utraty gazów atmosferycznych w celu przeanalizowania ewolucji klimatu Czerwonej Planety. Sonda określa skład górnej warstwy atmosfery oraz jonosfery, mierzy tempo utraty gazów, a także stara się stworzyć zapis geologicznych zmian w klimacie planety na przestrzeni wieków.

MAVEN czasami dostarcza także wspaniałe fotografie Marsa. Na stronie internetowej misji dotyczącej planety zaprezentowano wczoraj dwa zdjęcia wykonane w ultrafiolecie. Oglądając powierzchnię Ziemskiego sąsiada w świetle fal ultrafioletowych, naukowcy mogą uzyskać wgląd w jego atmosferę i powierzchnię w niezwykły sposób.

Dwa zdjęcia Czerwonej Planety

Instrument MAVEN Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) wykonał te niesamowite widoki Marsa w 2022 i 2023 roku. Na zdjęciach ozon atmosferyczny prezentowany jest w kolorze fioletowym, chmury i zamglenia tak jak w rzeczywistości mają odcienie białe lub niebieskie. Powierzchnia planety zaś występować może w kolorach brązowym lub zielonym.

Pierwsze zdjęcie sonda zrobiła w lipcu 2022 roku podczas letniego sezonu panującego na półkuli południowej. Na zdjęciu widzimy w lekko różowym kolorze Basen Argyre, który jest jednym z najgłębszych kraterów planety. Kaniony Valles Marineris umieszczone są w lewym górnym rogu. Na fotografii wypełnione są chmurami co daje kolor jasnobrązowy. Południowa czapa polarna lodowa znajduje się na dole zdjęcia i zaprezentowana jest w kolorze białym.

Drugie zdjęcie, wykonane w styczniu 2023 roku, to widok na północną półkulę planety. Szybko zmieniające się pory roku w tym regionie powodują występowanie licznych białych chmur. Kaniony Valles Marineris można rozpoznać po kolorze brązowym na dole po lewej stronie zdjęcia. Ozon, który na zdjęciu UV widnieje na purpurowo, nagromadził się podczas mroźnych polarnych nocy.

MAVEN jako źródło wiedzy

Zrozumienie zmian zachodzących w atmosferze Marsa dzięki sondzie MAVEN, daje naukowcom wgląd w historię klimatu planety, możliwości zdecydowania czy w przeszłości na powierzchni występowała woda w stanie ciekłym i określenia potencjału do stworzenia tam bazy do zamieszkania. Naukowcy podejrzewają, że w ciągu milionów lat Czerwona Planeta utraciła 99% atmosfery. Działo się to gdy jądro ochłodziło się, a pole magnetyczne zmniejszało się.

Mierząc szybkość, z jaką atmosfera zmienia się obecnie i poznając zachodzące na powierzchni procesy, naukowcy będą mieli możliwość wywnioskowania o tym, jak atmosfera ewoluowała na przestrzeni wieków. Zespół MAVEN we wrześniu 2024 obchodzić 10- lecie sondy kosmicznej na Marsie, spodziewać możemy się więc dalszych odkryć i ujęć z planety.

