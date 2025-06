Niedziela handlowa w Action. Po ten hit ustawią się kolejki

Tech

Niedziela handlowa to doskonała okazja, by odwiedzić jeden ze sklepów sieci Action i nabyć swój egzemplarz niezwykle przydatnego gadżetu. Musisz mieć go w domu, już tłumaczę, dlaczego akurat ten z Action, w szokująco niskiej cenie zaledwie 44,90 zł.