iPhone 18 z lepszym aparatem. Apple szykuje duży skok jakościowy
Kolejny dzień i kolejne plotki na temat telefonów z serii iPhone 18. Choć do premiery jest jeszcze sporo czasu, Apple już pracuje nad nową generacją, a do sieci wyciekają związane z tym ciekawostki.
Według najnowszego raportu analityków JP Morgan, cała przyszłoroczna linia iPhone’ów 18 ma otrzymać nowy aparat do selfie z matrycą 24 Mpix. To znaczący wzrost liczby pikseli względem 18 Mpix z modeli iPhone 17, nie mówiąc już o 12 Mpix ze starszych generacji.
Wcześniej pojawiały się pogłoski, że sensor 24 Mpix trafi do wszystkich modeli iPhone 17, ale ostatecznie Apple ograniczyło się do wprowadzenia nowego aparatu Center Stage z sensorem 18 Mpix. To pierwsza w historii iPhone’a kwadratowa matryca, która zapewnia szersze pole widzenia i pozwala robić zdjęcia i nagrywać filmy w orientacji poziomej, bez zmiany pozycji telefonu.
Jeśli raport się potwierdzi, moduł 24 Mpix zobaczymy we wszystkich tegorocznych flagowcach Apple: iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max, drugiej generacji iPhone Air oraz w pierwszym składanym smartfonie marki. Ten ostatni ma otrzymać aparat 24 Mpix ukryty pod ekranem głównym.
Jak wynika z doniesień JP Morgan, nowy sensor nie trafi do wszystkich modeli. Tańsze nadchodzące warianty, czyli iPhone 17e i iPhone 18e mają zachować przednie aparaty z matryca 12 Mpix.
Analitycy JP Morgan twierdzą też, że od 2026 roku Apple planuje zmienić cykl premier. Najdroższe modele – iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, Air 2 oraz składany iPhone – mają debiutować tradycyjnie jesienią, natomiast standardowy iPhone 18 i jego wersja „e” pojawią się dopiero wiosną 2027 roku.