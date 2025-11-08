iPhone 18 z lepszym aparatem. Apple szykuje duży skok jakościowy

Według najnowszego raportu analityków JP Morgan, cała przyszłoroczna linia iPhone’ów 18 ma otrzymać nowy aparat do selfie z matrycą 24 Mpix. To znaczący wzrost liczby pikseli względem 18 Mpix z modeli iPhone 17, nie mówiąc już o 12 Mpix ze starszych generacji.

Wcześniej pojawiały się pogłoski, że sensor 24 Mpix trafi do wszystkich modeli iPhone 17, ale ostatecznie Apple ograniczyło się do wprowadzenia nowego aparatu Center Stage z sensorem 18 Mpix. To pierwsza w historii iPhone’a kwadratowa matryca, która zapewnia szersze pole widzenia i pozwala robić zdjęcia i nagrywać filmy w orientacji poziomej, bez zmiany pozycji telefonu.

Jeśli raport się potwierdzi, moduł 24 Mpix zobaczymy we wszystkich tegorocznych flagowcach Apple: iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max, drugiej generacji iPhone Air oraz w pierwszym składanym smartfonie marki. Ten ostatni ma otrzymać aparat 24 Mpix ukryty pod ekranem głównym.

Jak wynika z doniesień JP Morgan, nowy sensor nie trafi do wszystkich modeli. Tańsze nadchodzące warianty, czyli iPhone 17e i iPhone 18e mają zachować przednie aparaty z matryca 12 Mpix.