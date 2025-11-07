Apple małpuje z Androidów. iPhone 18 Pro będzie inny

Regułą jest, że po premierze jednej generacji telefonów Apple iPhone, natychmiast pojawiają się plotki, spekulacje i przecieki dotyczące kolejnej. Nie inaczej jest i w tym roku, a do sieci trafiła kolejna porcja doniesień o iPhone 18 Pro.

Według nowych przecieków, podawanych przez Digital Chat Station na Weibo, zarówno iPhone 18 Pro, jak i iPhone 18 Pro Max mają otrzymać znacznie mniejszy otwór na przedni aparat, dzięki wdrożeniu całkiem nowego zestawu czujników Face ID – umieszczonego pod wyświetlaczem.

Tym samym Apple ma zbliżyć się do rozwiązań znanych ze smartfonów z Androidem, gdzie szerokie wycięcia w ekranie dawno ustąpiły niewielkim, okrągłym dziurkom na aparat, nie mówiąc już o całkowym ukryciu ich pod ekranem. W przypadku Apple jest to jednak trudniejsze, bo chodzi nie tylko o aparat do selfie, ale rozbudowany sensor Face ID. Nowością w serii Phone 18 Pro ma być również zmieniony kształt wyświetlacza, najprawdopodobniej związany z nową krzywizną narożników ekranu.

Kolejną, dużą nowością wizualną, jeśli przeciek się potwierdzi, będzie przezroczysty panel dolnej części obudowy iPhone’a 18 Pro oraz Pro Max. Tu na myśl od razu przychodzą smartfony Redmagic czy Nothing Phone, gdzie już wcześniej stosowano podobne patenty.

Według Digital Chat Station Apple intensywnie testuje w nowych Pro modelach główny aparat o zmiennej przysłonie, co również jest już znane z kilku smartfonów z Andoidem. Dzięki temu użytkownik mógłby kontrolować głębię ostrości oraz ilość światła docierającego do matrycy, co zapewniłoby większą elastyczność w fotografowaniu i filmowaniu. Zyskałby na przykład tryb porterowy, pozwalający uzyskać obrazy z niewielką głębią ostrości. To już kolejne doniesienie na temat takiej konfiguracji aparatów w iPhone’ach – według południowokoreańskiego ET News zmienna przysłona aparatu ma szansę na wdrożenie w modelach Pro na 2026 rok.