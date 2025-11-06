Sprzęt

Ogromna zmiana w najnowszym iPhonie. Przełom godny Apple

Niedawna premiera iPhone'a Air podzieliła fanów. Wszystko przez jeden aparat, który był ceną za smukłą obudowę. Nowy przeciek sugeruje, że Apple wyciągnął wnioski.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ogromna zmiana w najnowszym iPhonie. Przełom godny Apple

Smukłość kosztem aparatu

iPhone Air, który niedawno zadebiutował, to niewątpliwie smukły i piękny sprzęt (choć z tym ostatnim nie każdy się zgadza). Niestety, Apple poszedł na bolesny kompromis. Aby telefon był tak cienki, wyposażono go tylko w jeden aparat tylny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wygląda na to, że reakcja rynku dała firmie do myślenia. Najnowsze doniesienia z Chin sugerują, że następca – iPhone 18 Air (jeszcze nie wiemy, jaka będzie ostateczna nazwa) – naprawi ten brak.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
6399 zł - najniższa cena
Kup teraz 6399 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Biały obłok
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Biały obłok
0 zł
6299 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Różowy
0 zł
5049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5049.99 zł
Advertisement

Koniec kompromisów?

Informacje pochodzą od znanego leakstera, Digital Chat Station. Pisze on w serwisie Weibo, że Apple już teraz testuje warianty na 2026 rok. To standardowa procedura, ale jeden z prototypów jest szczególnie ciekawy.

Firma z Cupertino rozważa dodanie drugiego aparatu z tyłu. Miałby to być zestaw: 48 Mpix (główny) plus 48 Mpix (ultraszerokokątny). Taka zmiana całkowicie odmieniłaby możliwości fotograficzne tego modelu.

Ogromna zmiana w najnowszym iPhonie. Przełom godny Apple

Co ważne, reszta konstrukcji ma pozostać nietknięta. Mówimy nadal o 6,5-calowym ekranie i charakterystycznej, poziomej "belce" na aparat. I to jest największe wyzwanie.

Ta pozioma wyspa to klucz do smukłej obudowy. Apple zmieścił tam większość kluczowych podzespołów, by resztę miejsca przeznaczyć na baterię. Wciśnięcie tam drugiego, dużego sensora 48 Mpix będzie wymagało cudu inżynierii.

Apple już wie, jak to zrobić

Prace nad takim rozwiązaniem mogły już jednak ruszyć. Podobne wyzwanie stoi przed inżynierami projektującymi składanego iPhone'a Fold. On również ma być ekstremalnie cienki, a musi przecież zmieścić podwójny aparat.

Oczywiście, do premiery iPhone'a 18 Air w 2026 roku jeszcze mnóstwo czasu. To wczesny prototyp. Ale przeciek pokazuje, że Apple zdaje sobie sprawę z największej wady obecnego modelu Air i już szuka rozwiązania.

Apple iPhone Air
6 opinii
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air
6 opinii
Ekran 6.50" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 3149mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Apple iPhone Air w Media Expert
Apple iPhone Air w RTV Euro AGD
Apple iPhone Air w Neonet
Image
telepolis
#Apple smukły telefon nowy smartfon apple Apple iPhone Air Apple iPhone Air 2 Apple iPhone 18 Air
Zródła zdjęć: Apple, Apple Insider
Źródła tekstu: Digital Chat Station / Weibo, Apple Insider