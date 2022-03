Intel przypadkowo ujawnił specyfikację chipsetów z serii 700?

Poznaliśmy możliwą specyfikację chipsetów, które zagoszczą na płytach głównych dla procesorów Intel Raptor Lake mających pojawić się jeszcze w tym roku. Zmiany zapowiadają się na niewielkie, acz korzystne dla konsumentów.

Jeszcze w tym roku ma się pojawić 13. generacja procesorów od Intela, czyli rodzina Raptor Lake. Będą to następcy serii Alder Lake i mają wykorzystywać to samo gniazdo, czyli Intel LGA 1700. Tradycyjnie jednak dla Niebieskich pojawią się również nowe płyt główne, które będą oferować funkcje niedostępne do tej pory.

Czeka nas mniej linii PCIe 3.0, ale za to więcej PCIe 4.0

Procesory z 12. generacji obsługiwane są przez chipsety z serii 600, zaś dla Intel Raptor Lake przygotowana została seria chipsetów 700. Do tej pory nie wiadomo było jakie przyniesie ona nowości. Odkryła to prawdopodobnie przez przypadek japońska redakcja Uniko's Hardware i... to na oficjalnej stronie Amerykanów!

Intel opublikował niedawno odświeżoną dokumentację dla chipsetów z rodziny 600, którą można znaleźć TUTAJ. Na podstronie z numerem 14 dostępna jest tabela jak na zdjęciu poniżej. Sprawne oko od razu zauważy, że pojawiły się nowe wartości w rzędach dotyczących linii PCI Express 3.0 oraz 4.0.

Jeśli Uniko's Hardware ma rację to płyty główne z układami Intel 700 powinny oferować mniej linii zgodnych ze starszym interfejsem PCIe 3.0, a w zamian doczekać się większej liczby linii PCIe 4.0.

Prócz tego topowe platformy skierowane do entuzjastów otrzymają do pięciu, zamiast dotychczasowych do czterech USB 3.2 Gen 2x2. To tylko jednak możliwa specyfikacja - wszystko zależy od producenta i konkretnej płyty głównej. Różne modele - nawet w obrębie jednego chipeetu - są inaczej pozycjonowane.

Brak zmian w budżetowym chipsecie Intel H610 sugeruje, że podstawowe płyty główne pozostaną bez zmian. Trudno się temu dziwić, gdy zarówno Intel, jak i partnerzy pokroju firm jak ASUS, ASRock, MSI czy GIGABYTE zarabiają najwięcej na platformach wyposażonych w wyżej pozycjonowane układy.

Źródło zdjęć: Intel, Shutterstock

Źródło tekstu: Uniko's Hardware, oprac. własne