Intel przypadkowo zdradził szczegóły kart graficznych Xe-HPG. Będzie model z 16 GB VRAM

Intel prawdopodobnie przez przypadek umieścił na swojej stronie internetowej dokumenty na temat dedykowanych kart graficznych Xe HPG, które mają być dedykowane graczom. Dzięki temu poznaliśmy ich częściową specyfikację.

Wielkimi krokami zbliża się premiera dedykowanych kart graficznych Intela, które pod względem wydajności mają konkurować z konstrukcjami AMD oraz NVIDII. Dlatego też Niebiescy przygotowali dokładną dokumentację, wraz z listą wykorzystywanych podzespołów w modelach DG2 (Discrete Graphics 2). Rzecz w tym, że takie pliki zazwyczaj nie są dostępne na oficjalnych stronach internetowych, a już na pewno nie dla każdego zainteresowanego. W tym przypadku jednak były, prawdopodobnie przez przypadek.

Intel Xe HPG - specyfikacja kart graficznych Intela

Z dokumentów dowiedzieliśmy się, że Intel szykuje co najmniej 5 modeli do laptopów oraz 2 do komputerów stacjonarnych. Te pierwsze otrzymały oznaczenia od SKU1 do SKU5. Natomiast warianty desktopowe to SoC1 i SoC2. Dokumenty potwierdziły wiele wcześniejszy przecieków, w tym między innymi obsługę interfejsu PCI-Express 5.0, pamięci GDDR6 14 lub 16 Gbps, a także złącza HDMI 2.1 zdolne do wyświetlania rozdzielczości 4K Ultra HD przy płynności 120 Hz i z HDR-em.

Z dokumentacji wynika, że Intel przygotował karty graficznej z 96, 128, 256, 384 oraz 512 jednostkami wykonawczymi oraz od 4 do aż 16 GB pamięci VRAM. Z kolei model desktopowy SoC1 wyposażony będzie w 512 UE. Na ten moment nie znamy wydajności dedykowanych kart graficznych Intela, ale plotki mówią o możliwościach zbliżonych do RTX 3070 w przypadku najmocniejszej konstrukcji. Wkrótce powinniśmy się przekonać, ile jest w tym prawdy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Guru3D