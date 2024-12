Miało być inaczej. Wzrost wydajności Arrow Lake jest żaden

Nowy mikrokod do procesorów Intel Arrow Lake ma poprawić ich wydajność. Jednak pierwsze testy nie są zbyt obiecujące.

Niedawno pisaliśmy, że Intel szykuje nowy mikrokod do procesorów Arrow Lake, który ma poprawić ich wydajność w grach. Co prawda nie chodziło o zrównanie się z układami Ryzen 9000X3D, bo na to nie ma szans, ale generalnie miało być lepiej. Niestety, pierwsze testy na to nie wskazują.

Mikrokod Intel 0x114 do Arrow Lake

Na forum overclock.net pojawił się nowy mikrokod 0x114. Nie jest to wydanie oficjalnie. Żadne z producentów płyt głównych jeszcze go nie udostępnił, więc nie mamy 100-procentowej pewności, że wszystko działa tak, jak powinno. Pomimo tego kilku śmiałków zdecydowało się na aktualizację i późniejsze testy. Wyniki są rozczarowujące.

Po aktualizacji mikrokodu okazało się, że wzrost wydajności jest zerowy. Procesory Arrow Lake osiągają dokładnie takie same, a czasem nawet gorsze wyniki niż wcześniej. Dla przykładu Core Ultra 285K w zestawie z płytą główną ASRock Z890 Taichi OCF uzyskał wynik o 6 proc. gorszy w wielordzeniowym teście Cinebench R23. Z obserwacji wynika, że winne były tu przede wszystkim dużo niższe zegary. To tylko potwierdza, że mogła to być wcześniejsza i niedopracowana jeszcze wersja mikrokodu.

Z ostatecznymi wnioskami lepiej poczekać do oficjalnych aktualizacji. Oby wzrost wydajności rzeczywiście był zauważalny.

