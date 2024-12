Intel Arrow Lake o 33% wydajniejsze. Wszystko dzięki CD Projekt RED

Procesory Intel Arrow Lake mają szansę na dużo lepszą wydajność w grach. Jednak wymaga to pracy zarówno od Niebieskich, jak i deweloperów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Cyberpunk 2077 od rodzimego studnia CD Projekt RED debiutował na rynku 10 grudnia 2020 roku. Polacy postanowili najwyraźniej uczcić 4. urodziny, bez zapowiedzi udostępniając ogromną aktualizację z numerem 2.2. I to mimo wcześniejszego, oficjalnego zakończenia prac nad tytułem.

Kolejny skok wydajności ma zapewnić mikrokod 0x114

Pełna lista zmian dostępna jest na oficjalnej stronie dewelopera. W skrócie prócz licznych poprawek błędów w podstawowej wersji gry oraz dodatku Widmo Wolności, dostaliśmy też ulepszenia w trybie fotograficznym oraz więcej opcji personalizacji głównego bohatera pod względem jego wyglądu.

Najciekawsze znalazło się jednak na samym końcu, w zakładce "PC". Możemy tam przeczytać o zoptymalizowaniu systemu wątków, co poprawia wydajność nawet o 33% na procesorach z rodziny Intel Arrow Lake. Jest to najnowsza seria Niebieskich, która debiutowała na rynku pod koniec października 2024.

Innymi słowy od teraz Intel Core Ultra 9 285K móże mierzyć się z procesorami AMD wyposażonymi w pamięć 3D V-Cache. Chociaż mowa raczej o generacji AMD Ryzen 7000X3D, a nie najnowszym modelu Ryzen 9 9800X3D. Oczywiście wszystko zależy od miejsca testowego - gry dużo częściej obciążają GPU niż CPU.

Warto też pamiętać, że Niebiescy obiecali duży skok wydajności wraz z nowym mikrokodem. Jednak jak zwykle w przypadku takich zapewnień warto podchodzić do tego ze sporym dystansem. Ocenić będzie można to dopiero przy niezależnych testach. I chociaż Intel Arrow Lake to z pewnością udane procesory pod względem niskiego poboru mocy i temperatur, to trudno nazwać je gamingowymi killerami.

Zobacz: TSMC doradza Intelowi. Czy Amerykanie posłuchają?

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 4010. Nie, to nie żart

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CDPR, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: CDPR, oprac. własne