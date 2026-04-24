Ceramiczna pompa w smartfonie. Nawet flagowce tego nie mają

Infinix niestrudzenie próbuje swoich sił na rynku smartfonów dla graczy. I chociaż nie ma w swej ofercie flagowców o wyśrubowanej specyfikacji, w pewnych aspektach prześciga nawet największych mocarzy tego rynku – jak np. Redmagic. Pod względem utrzymania wydajności nowy Infinix GT 50 Pro idzie jeszcze dalej niż seria Redmagic 11 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chłodzi go ceramiczna pompa chłodziwa

Zamiast polegać jedynie na pasywnej komorze parowej jak w większości smartfonów, Infinix stworzył rozbudowany układ chłodzenia HydroFlow. Zastosowany w nim mechanizm w dużym stopniu przypomina rozwiązania stosowane w gamingowych komputerach PC. Sercem systemu jest ceramiczna pompa z napędem piezoelektrycznym, która niczym serce w układzie krwionośnym nieustannie pompuje ciecz chłodzącą przez układ kanałów z prędkością 6,5 ml na minutę.

Płyn ten bezpośrednio odbiera ciepło z najważniejszych komponentów, zapewniając stabilną wydajność pod obciążeniem. Całość tworzy system kanalików o powierzchni 6437 mm². Co więcej, przepływ chłodziwa można obserwować na żywo dzięki przezroczystemu okienku Pipeline Window Display na tylnej obudowie.

Dla jeszcze lepszej kontroli temperatur Infinix przygotował opcjonalne akcesorium GT Magcharge Cooler 2.0. To zewnętrzny wentylator zapewniający 12 W aktywnego chłodzenia termoelektrycznego. Najciekawszą funkcją tego modułu jest bezprzewodowe ładowanie obejściowe – energia trafia bezpośrednio do płyty głównej, omijając akumulator. Dzięki temu podczas wielogodzinnych sesji w grach smartfon nie generuje dodatkowego ciepła z ładowanej baterii, co dodatkowo przedłuża jej żywotność.

Solidny średniak za niewielkie pieniądze

Infinix GT 50 Pro kusi graczy także swoim designem – smartfon ma z tyłu obudowy konfigurowalne podświetlenie RGB Mechanical Light Waves. Wyposażono go też w mechaniczne spusty Pressure-Sense GT Triggers, które oferują 10 poziomów czułości nacisku.

Infinix GT 50 Pro wyposażony jest w ekran AMOLED 6,78 cala w rozdzielczości 1.5K ze zmiennym odświeżaniem do 144 Hz, jasnością szczytową sięgającą 4500 nitów i ochroną Gorilla Glass 7i. Sercem smartfonu jest układ MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm, taktowanie do 3,25 GHz), wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz szybką pamięć wewnętrzną UFS 4.1 o pojemności 256 GB lub 512 GB. Całość powinna zapewnić niezłą wydajność na solidnym, średnim poziomie.

Za możliwości fotograficzne odpowiada aparat główny 50 Mpix z OIS, aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz przednia jednostka selfie 13 Mpix.

Całość zasila bateria o pojemności 6500 mAh obsługująca ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 30 W i zwrotne 10 W.