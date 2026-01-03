Ile nitów? Tak jasno w telewizorach jeszcze nie było

Szykuje nam się nowy poziom jasności w telewizorach. Firma Samsung pokaże nowy panel QD‑OLED, który ustawi poprzeczkę w kwestii luminancji. Pokaz odbędzie się na targach CES 2026.

Aż 4500 cd/m2

Samsung Display zaprezentuje panel QD‑OLED wyprodukowany w nowej technologii materiałów organicznych. Jedną z jego najlepszych cech jest szczytowa jasność 4500 cd/m2 – jest to rekordowa luminancja jeśli chodzi o wyświetlacze samoemisyjne.

Według zapowiedzi producenta, panel przy swojej jasności ma również zapewnić bardziej żywo wyglądające kolory, a także więcej technik AI do optymalizacji obrazu.

W zeszłym roku na CES, Samsung Display twierdził, że ich panel QD‑OLED potrafi osiągnąć 4000 cd/m2. Wyposażone w niego Samsung S95F i Sony Bravia 8 II były w stanie osiągnąć jednak odpowiednio 2069 i 1689 cd/m2 (pomiary za flatpanels). Warto więc podkreślić, że te 4500 cd/m2 jest osiągalne jedynie w pewnych okolicznościach lub testowych warunkach, niekoniecznie w trybach skalibrowanych. Podobna historia tyczy się LG Display i jego Tandem WOLED (zapowiadane 4000 cd/m2 przełożyło się na realne 2213 cd/m2 w LG G5).

Tak czy inaczej – powinniśmy uzyskać obraz o 12 procent jaśniejszy niż w zeszłorocznych modelach QD‑OLED, a w realnych testach mogłoby się to przełożyć na 2500 cd/m2.