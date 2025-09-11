Sprzęt

Idziesz na politechnikę? Ten laptop nada się idealnie, a może być Twój za 1999 zł

Student politechniki wymaga od laptopa znacznie więcej, niż kierunków humanistycznych. Ten nie tylko musi mieć wygodną klawiaturę, ale także dość wysoką wydajność, w tym graficzną, oraz duży ekran, na którym wygodnie będzie się pracowało nad projektami.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:41
0
Telepolis.pl
Najlepiej też żeby pracował pod Windowsem, czyli systemem gdzie środowisko CAD ma najwięcej dostępnego oprogramowania. Wciąż to jednak ma być laptop dla studenta, więc w miarę niska waga i mocna bateria są istotne. Tu do gry wchodzi Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10, którego możecie kupić za 1999 zł.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Opcja budżetowa

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10

Zacznijmy od wagi. Ta wynosi 1,63 kg, więc mowa jest o czymś nieznacznie cięższym, od butelki 1,5 litra. Natomiast bateria 60 Wh powinna wystarczyć na sensowny czas pracy. Dzięki 15,6-calowej matrycy Full HD z matowym wykończeniem praca będzie czystą przyjemnością.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Opcja budżetowa

Sercem laptopa jest układ AMD Ryzen 5 7533HS ze zintegrowaną grafiką Radeon 660M. Nie jest to może szczyt wydajności, jednak do podstawowych zadań w środowisku CAD wystarczy z nawiązką, a i w starsze gry pozwoli pograć. Zwłaszcza że wspiera go 16 GB RAM w formie dwóch kości 8 GB DDR5 4800 MHz. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB. A wszystko to za jedyne 1999 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

lenovo laptopy Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10
Zródła zdjęć: Lenovo