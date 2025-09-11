Idziesz na politechnikę? Ten laptop nada się idealnie, a może być Twój za 1999 zł
Student politechniki wymaga od laptopa znacznie więcej, niż kierunków humanistycznych. Ten nie tylko musi mieć wygodną klawiaturę, ale także dość wysoką wydajność, w tym graficzną, oraz duży ekran, na którym wygodnie będzie się pracowało nad projektami.
Najlepiej też żeby pracował pod Windowsem, czyli systemem gdzie środowisko CAD ma najwięcej dostępnego oprogramowania. Wciąż to jednak ma być laptop dla studenta, więc w miarę niska waga i mocna bateria są istotne. Tu do gry wchodzi Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10, którego możecie kupić za 1999 zł.
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10
Zacznijmy od wagi. Ta wynosi 1,63 kg, więc mowa jest o czymś nieznacznie cięższym, od butelki 1,5 litra. Natomiast bateria 60 Wh powinna wystarczyć na sensowny czas pracy. Dzięki 15,6-calowej matrycy Full HD z matowym wykończeniem praca będzie czystą przyjemnością.
Sercem laptopa jest układ AMD Ryzen 5 7533HS ze zintegrowaną grafiką Radeon 660M. Nie jest to może szczyt wydajności, jednak do podstawowych zadań w środowisku CAD wystarczy z nawiązką, a i w starsze gry pozwoli pograć. Zwłaszcza że wspiera go 16 GB RAM w formie dwóch kości 8 GB DDR5 4800 MHz. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB. A wszystko to za jedyne 1999 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.