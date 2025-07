Smartfony wracają do gry. Samsung ma się czym cieszyć

Serwis IDC opublikował najnowszy raport dotyczący globalnego rynku smartfonów. Wynika z niego, że w drugim kwartale 2025 roku producenci dostarczyli na rynek 295,2 miliona smartfonów. Oznacza to 1% wzrost rok do roku. To już ósmy z rzędu kwartał na plusie – coś, czego świat nie widział od 2013 roku.