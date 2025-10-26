Wszyscy staniemy się DJ-ami. Nowa aplikacja od OpenAI

Dalsza część tekstu pod wideo

OpenAI szykuje narzędzie do generowania muzyki

Jak donosi portal The Information, OpenAI przygotowuje narzędzie do generowania muzyki na podstawie promptów złożonych z tekstu lub dźwięków/muzyki. W ten sposób moglibyśmy dodawać muzykę do filmików albo umieścić np. partie gitarowe do wcześniej nagranej ścieżki wokalnej.

Firma OpenAI ma współpracować ze studentami z prestiżowej szkoły muzycznej Juilliard School, którzy pomagają tworzyć adnotacje do skomponowanej muzyki, które później mają być stosowane jako dane treningowe.

Do tej pory OpenAI skupiało się na modelach AI do rozpoznawania audio raczej na potrzeby mechanizmów przetwarzania tekstu na mowę i mowy na tekst. Jednak warto podkreślić, że zanim ukazał się publicznie ChatGPT, firma w 2020 r. wydała Jukebox - narzędzie do generowania muzyki przez AI.

Nie wiadomo na razie, czy OpenAI ma wydać narzędzie do generowania muzyki jako samodzielny produkt, czy będzie ono może zintegrowane z ChatGPT i Sora.