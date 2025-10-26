Nowy TV Xiaomi ma niesamowite parametry. A do tego jest wyjątkowo tani
Xiaomi ogłosiło nowy 98-calowy telewizor z podświetleniem Mini LED. Łączy on wysoką wydajność z zaskakująco niską ceną.
Parametry jak u flagowca, zaskakująco przystępna cena
Telewizor Xiaomi S Pro Mini LED TV 2026 jest bardzo podobny w kwestii parametrów, co flagowy model Hisense U8Q, a jednak kosztuje trzykrotnie mniej.
Xiaomi S Pro Mini LED TV odznacza się 98-calowym ekranem ze szczytową jasnością 5700 cd/m2 i posiada 3864 strefy lokalnego wygaszania, co zapewnia znacznie wyższy poziom kontrastu oraz głębszą czerń. Oprócz tego panel cechuje się odświeżaniem na poziomie 165 Hz, z możliwością osiągnięcia nawet 330 Hz przy obniżeniu rozdzielczości. Naturalnie nie zabraknie technologii VRR (AMD FreeSync Premium Pro).
Telewizor jest zgodny z Dolby Vision i HDR10+, posiada trzy porty HDMI 2.1, a także obsługuje WiFi 6 i Bluetooth 5.2. Producent pomyślał również o dźwięku, oferując system audio Harman AudioEFX z 2.1.2-kanałowym dźwiękiem i 7 głośnikami.
Xiaomi S Pro Mini LED TV 2026 jest wyceniony na 16 tysięcy juanów (ok. 8194 zł wg kursu walut NBP z dnia 26.10.2025). Na razie telewizor dostępny jest tylko w Chinach. Nie wiadomo, kiedy telewizor Xiaomi trafi na pozostałe rynki (w Europie jest dostępny w wariantach 55, 65 i 75 cali) i jaka będzie jego cena, ale ma on szansę stać się hitem, jeśli pozostanie wyceniony na podobnym poziomie.