Nowy TV Xiaomi ma niesamowite parametry. A do tego jest wyjątkowo tani

Parametry jak u flagowca, zaskakująco przystępna cena

Telewizor Xiaomi S Pro Mini LED TV 2026 jest bardzo podobny w kwestii parametrów, co flagowy model Hisense U8Q, a jednak kosztuje trzykrotnie mniej.

Xiaomi S Pro Mini LED TV odznacza się 98-calowym ekranem ze szczytową jasnością 5700 cd/m2 i posiada 3864 strefy lokalnego wygaszania, co zapewnia znacznie wyższy poziom kontrastu oraz głębszą czerń. Oprócz tego panel cechuje się odświeżaniem na poziomie 165 Hz, z możliwością osiągnięcia nawet 330 Hz przy obniżeniu rozdzielczości. Naturalnie nie zabraknie technologii VRR (AMD FreeSync Premium Pro).

Telewizor jest zgodny z Dolby Vision i HDR10+, posiada trzy porty HDMI 2.1, a także obsługuje WiFi 6 i Bluetooth 5.2. Producent pomyślał również o dźwięku, oferując system audio Harman AudioEFX z 2.1.2-kanałowym dźwiękiem i 7 głośnikami.