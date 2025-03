Huawei teraz stawia na komputery. Kirin X90 i HarmonyOS na komputery nadchodzą

Huawei już wcześniej zapowiadał, że nawet jakby USA zdjęły sankcje z firmy, to ona nie ma najmniejszego zamiaru wracać do Google'a. Chińczycy spokojnie rozwijają swój własny system operacyjny. HarmonyOS był obiektem kpin na samym początku jako podróbka Androida. Ale to już przeszłość. Teraz nowy HarmonyOS pokonał przecież iOS w Chinach.