Samrtwatche Huawei nawet o 25% taniej. To z okazji wiosny

Sprzęt

Z okazji nadchodzącej wiosny Huawei, we współpracy z partnerami biznesowymi, przygotował promocje na swoje smartwatche. Obniżki sięgają nawet 25% i obejmują zarówno eleganckie, jak i sportowe modele. Akcja trwa do 30 marca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.