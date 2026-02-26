Huawei FreeBuds Pro 5 od razu w Polsce. Topowy model 150 zł taniej

Słuchawki wyposażono w dwuprzetwornikowy system akustyczny z niezależnymi przetwornikami wysokotonowymi i niskotonowymi, podwójnym DSP oraz podwójnym przetwornikiem DAC. Ultraliniowy przetwornik z podwójnym magnesem odpowiada za odtwarzanie basu od 10 Hz, natomiast ultracienka membrana planarna obsługuje wysokie tony do 48 kHz.

Huawei obiecuje wielowarstwowy, bogaty w detale dźwięk, który pozostaje czysty i szczegółowy w każdym gatunku muzycznym.

Huawei FreeBuds Pro 5 wspierają bezstratną transmisję audio z prędkością do 2,3 Mb/s dzięki obsłudze kodeków L2HC 4.0 oraz LDAC. Słuchawki wyróżniają się certyfikatami HWA Lossless oraz Hi-Res Wireless Audio. Użytkownik może dopasować charakter brzmienia w aplikacji Audio Connect.

Dla najbardziej wymagających Huawei przygotował także opcję dźwięku przestrzennego z funkcją śledzenia ruchów głowy, która sprawia, że scena muzyczna dynamicznie podąża za użytkownikiem, potęgując wrażenie zanurzenia w ulubionych utworach.

Huawei FreeBuds Pro 5 wyposażono w podwójny system inteligentnej redukcji szumów. Przetwornik ANC współpracuje z wielowątkowym modelem AI, który w czasie rzeczywistym analizuje i adaptuje się do zmieniających się dźwięków otoczenia. Słuchawki przetwarzają do 400 tys. próbek szumu na sekundę z opóźnieniem w przetwarzaniu na poziomie zaledwie 8 µs.

Funkcja adaptacyjnej głośności automatycznie dostosowuje poziom odtwarzania do otoczenia, a zestaw trybów pracy ANC dopasowany jest do różnych scenariuszy. Do wyboru jest tryb pełnej redukcji ze wsparciem AI, tryb świadomości otoczenia czy tryb świadomości podczas rozmowy. Wbudowany system mikrofonów ma zapewniać naturalną barwę głosu nawet przy hałasie do 100 dB i wietrze do 10 m/s.

W porównaniu do poprzedniej generacji słuchawki są o 10% mniejsze i o 6% lżejsze. Etui ładujące ma bardziej kompaktową formę z ukrytymi zawiasami i warstwą ochronną z folii ekscymerowej zwiększającej odporność na zarysowania. Klasa odporności wynosi IP57 (kurz i woda). Dostępne są kolory: piaskowy, biały, czarny i niebieski.

Bateria pozwala na odtwarzanie muzyki do 9 godzin na jednym ładowaniu (bez włączonego ANC), a wraz z etui ładującym czas pracy sięga nawet 38 godzin.

Oferta premierowa

Rekomendowana cena Huawei FreeBuds Pro 5 wynosi 849 zł. Z okazji premiery, w okresie od 26 lutego do 29 marca 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 150 zł.

Słuchawki dostępne są w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, operatora sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro.