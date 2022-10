HTC w ofensywie. "Go small or go home"

HTC znowu ma dla wszystkich zgadywankę. Producent udostępnił bardzo tajemniczy plakat z lakonicznym opisem i chce, byśmy zgadywali, co dla nas przygotowali.

W ciągu ostatniego roku HTC zaprezentował wiele technologii związanych z wirtualną rzeczywistością. Producenci sprzętu VR mierzą się z trzema głównymi problemami. Pierwszym z nich jest waga zestaw. Dlatego też pod koniec 2021 roku zaprezentowano ewolucję projektu Proton, który finalnie zadebiutował na rynku jako VIVE Flow, czyli lekka para immersyjnych okularów VR.

Na targach CES 2022 zaprezentowano VIVE Wrist Tracker, pierwszy zewnętrzny tracker dla zestawu VR typu All-in-One. Z kolei później HTC zmierzyło się z drugim problemem, który trapi twórców sprzętu VR. Chodzi o immersyjność i realizm obrazu. Dlatego też na targach MWC 2022 zadebiutowały nowe rozwiązania i usługi: 5G i G-Reign, a także strumieniowa transmisja z PC do zestawu VR VIVE Focus 3. Ekosystem VIVE Focus 3 został rozbudowany o dodatki do śledzenia oczu i twarzy.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E — HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022

Teraz producent podejmuje rękawicę i spróbuje rozwiązać trzeci problem, czyli rozmiar. Niewiele wiadomo o nowym projekcie, lecz enigmatyczny wpis na Twitterze o treści: "Go small or go home" sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z kompaktowym zestawem do wirtualnej rzeczywistości.

