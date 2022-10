Intel Core i9-13900K podkręcony do niesamowitej wartości

Znany overclocker Allen 'Splave' Golibersuch, w ramach wydarzenia Intel Creator Challenge, na tapet wziął procesor Core i9-13900K. Wyniki powodują opad szczęki.

Allen 'Splave' Golibersuch wziął się za podkręcanie układu Intel Core i9-13900K. Stało się to możliwe dzięki samemu producentowi, który udostępnił mu procesor w ramach wydarzenia Intel Creator Challenge. Cel był jeden, wycisnąć z CPU ostatnie soki i pokazać jego potencjał OC. Myślę, że udało się go zrealizować z dużą nawiązką.

Intel Core i9-13900K po OC

Procesor Intel Core i9-13900K udało się podkręcić do wartości aż 8,2 GHz. Oczywiście nie obyło się bez chłodzenia za pomocą ciekłego azotu (LN2), który jest standardem w tego typu wyzwaniach. Tym samym udało się poprawić domyślne taktowanie 24-rdzeniowego modelu aż o 41 procent. To też wynik o wiele lepszy od tego, co osiągnął model Core i9-12900K, bowiem on dobił maksymalnie do 7,6 GHz.

Intel wypada także lepiej od swojego rywala, czyli AMD. Procesor Ryzen 9 7950X jak na razie udało się podkręcić maksymalnie do 7,4 GHz, a przynajmniej taki wynik znajduje się w bazie HWBot. Oznacza to, że Intel sprawuje się pod tym względem o około 11 procent lepiej. Nie można jednak wykluczyć, że to nie jest ostatnie słowo zarówno Czerwonych, jak i Niebieskich.

Poza tym nie ma co się oszukiwać, większości konsumentów nie obchodzą rekordy taktowania przy chłodzeniu ciekłym azotem. Najważniejsza jest wydajność prosto z pudełka i jak na razie zapowiada się, że Intel ponownie zgranie tutaj palmę pierwszeństwa, chociaż warto poczekać na oficjalne testy.

Zobacz: Intel Z790. Sprawdzamy polskie ceny nowych płyt głównych

Zobacz: Polskie zasilacze z wysoką sprawnością i długą gwarancją

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel/YouTube

Źródło tekstu: Tom's Hardware