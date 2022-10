Acer Swift Edge to najlżejszy, 16-calowy laptop z ekranem OLED

Acer Swift Edge to laptop, który może zainteresować wiele osób. Jego najmocniejszą stroną ma być 16-calowy ekran OLED.

Acer Swift Edge to nowy model w ofercie producenta. Na tle konkurentów wyróżnia go przede wszystkim ekran. Zastosowano w nim 16-calową matrycę OLED, która jest w stanie wyświetlać obraz o rozdzielczości 3840 × 2400 pikseli (283 ppi). Otwartym pozostaje pytanie o jej trwałość, bo o ile wiele uległo tutaj poprawie, tak wyświetlanie stałych elementów systemu operacyjnego nadal może być problemem.

Acer Swift Edge, czyli laptop z ekranem OLED

Jeśli chodzi o wnętrze, to Acer zastosował podzespoły AMD. Do wyboru są między innymi procesory Ryzen 5 6600U (6-rdzeniowy) oraz Ryzen 7 PRO 6850U (8-rdzeniowy), wraz ze zintegrowanymi grafikami AMD Radeon i układem Microsoft Pluton, które ma być skutecznym zabezpieczeniem komputera i znajdujących się na nim danych. Do tego laptop może mieć maksymalnie 32 GB pamięci RAM oraz dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB.

Poza tym Acer Edge Swift oferuje wyjście HDMI 2.1, Bluetooth 5.2, WiFi w standardzie 6E, czytnik linii papilarnych, a także dwa złącza USB-C 3.2 Gen 2 i dwa USB Gen 1. Całość działa pod kontrolą systemu Windows 11. Pomimo zastosowania aż 16-calowego ekranu i wymiarów 356,7 × 242,3 × 13,95 mm Acer Swift Edge ma masę zaledwie 1,17 kg. Cena zaczyna się od 1499 dolarów. Laptop zadebiutował już w Stanach Zjednoczonych. W tym miesiącu ma trafić też do Europy.

