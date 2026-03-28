x-kom ma propozycję. Laptop z ekranem OLED taniej, niż MacBook Neo
MacBook Neo jest jednym z lepszych laptopów w swoim segmencie cenowym, jeśli chodzi o ekran. Jednak dzięki tej promocji zauważalnie taniej możecie kupić coś, co pod względem jakości obrazu go dosłownie zjada. Mowa tu o HP OmniBook 5 AI z ekranem OLED.
Zacznijmy od ekranu, bo ten naprawdę robi robotę. Mamy tu do czynienia z 16-calowym panelem o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i 95% pokryciem palety DCI-P3. Jest to więc świetny wybór dla osób, które obrabiają grafikę, zwłaszcza w promocyjnej cenie 2899 zł.
HP OmniBook 5 AI to nie tylko ekran OLED
Sercem urządzenia jest 12-rdzeniowy i 14-wątkowy układ Intel Core Ultra 5 225U, którego wspiera 14 GB RAM LPDDR5x o taktowaniu 7500 MHz. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB miejsca. Wszystkim zarządza natomiast Windows 11 Home.
Przyzwoicie wypada także kwestia portów. Mamy tu USB-A z USB 3.2 Gen. 1, USB-A z USB 3.2 Gen. 2, dwa porty USB-C z DP i PD, HDMI, Jack 3.5 mm. Nie zabrakło także Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.3. Wszystko to przy 1,77 kg wagi, oraz baterii 59 Wh kosztuje jedyne 2899 zł.