Tani laptop z 24 GB RAM. To świetna okazja na ciężkie czasy

Dlatego też laptopy biurowe z dużą ilością tej pamięci mają sens. Takim komputerem zaś jest HP 15-fd1037nw, który mimo kryzysu na rynku pamięci oferuje aż 24 GB pamięci DDR5 o taktowaniu 5600 MHz, a kosztuje jedyne 2499 zł.

HP 15-fd1037nw

Zacznijmy jak zwykle od ekranu. Mamy tu 15,6-calową, matową matrycę Full HD. Sercem urządzenia jest natomiast Intel Core Ultra 5 14gen 125H ze zintegrowaną grafiką Intel Arc, którego wspiera wyżej wspomniane 24 GB RAM DDR5 5600 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 512 NVMe.

Laptop oferuje baterię 41 Wh, a dzięki stosunkowo niskiej wadze 1,51 kg, czyli tyle, ile waży butelka wody, jest przyjazny w transporcie. Wszystko to za jedyne 2499 zł.