Sprzęt

Tani laptop z 24 GB RAM. To świetna okazja na ciężkie czasy

Nie tylko gracze potrzebują RAM-u w swoich maszynach. Wbrew pozorom duży plik arkusza kalkulacyjnego potrafi mieć równie duży apetyt na pamięć operacyjną, co topowe gry AA, albo i więcej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Tani laptop z 24 GB RAM. To świetna okazja na ciężkie czasy

Dlatego też laptopy biurowe z dużą ilością tej pamięci mają sens. Takim komputerem zaś jest HP 15-fd1037nw, który mimo kryzysu na rynku pamięci oferuje aż 24 GB pamięci DDR5 o taktowaniu 5600 MHz, a kosztuje jedyne 2499 zł

Dalsza część tekstu pod wideo
HP 15-fd1037nw Laptop z 24 GB RAM

HP 15-fd1037nw

Zacznijmy jak zwykle od ekranu. Mamy tu 15,6-calową, matową matrycę Full HD. Sercem urządzenia jest natomiast Intel Core Ultra 5 14gen 125H ze zintegrowaną grafiką Intel Arc, którego wspiera wyżej wspomniane 24 GB RAM DDR5 5600 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 512 NVMe. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP OmniBook 5 Flip 14-FP0023NW 14" OLED Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop HP OmniBook 5 Flip 14-FP0023NW 14" OLED Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macOS Srebrny
-500 zł
15999 zł - najniższa cena
Kup teraz 15499 zł
Laptop DELL Alienware X14 14R1-4841 14" 144Hz i5-12500H 16GB RAM 2TB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Home
Laptop DELL Alienware X14 14R1-4841 14" 144Hz i5-12500H 16GB RAM 2TB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Home
0 zł
14799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14799.99 zł
Advertisement

Laptop oferuje baterię 41 Wh, a dzięki stosunkowo niskiej wadze 1,51 kg, czyli tyle, ile waży butelka wody, jest przyjazny w transporcie. Wszystko to za jedyne 2499 zł.

HP 15-fd1037nw Laptop z 24 GB RAM

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
hp laptopy HP 15-fd1037nw
Zródła zdjęć: HP