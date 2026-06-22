Bateria 11000 mAh i rekord świata. Honor X80 Pro Max deklasuje rywali
Honor oficjalnie zaprezentował w Chinach swój najnowszy smartfon, model X80 Pro Max. To urządzenie stworzone z myślą o ekstremalnej wytrzymałości i bardzo długim czasie pracy na jednym ładowaniu.
Bateria o rekordowej pojemności
Najmocniejszym punktem specyfikacji Honora X80 Pro Max jest bez wątpienia potężny akumulator. Producent zastosował tu ogniwo Qinghai Lake o gigantycznej pojemności 11000 mAh. To największa bateria, jaka do tej pory trafiła do smartfonów tej marki. Dzięki temu użytkownicy mogą na długi czas zapomnieć o codziennym szukaniu ładowarki.
Telefon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 90 W. Dodatkowo, oferuje przewodowe ładowanie zwrotne o mocy 27 W. Oznacza to, że z powodzeniem zastąpi wydajny powerbank dla innych mobilnych sprzętów. Smartfon zapisał się już nawet w Księdze Rekordów Guinnessa. Urządzenie wytrzymało 26 godzin i 8 minut ciągłej transmisji wideo na żywo bez żadnego podłączania do prądu.
Pancerna obudowa i jasny ekran
Konstrukcja modelu X80 Pro Max wyróżnia się ponadprzeciętną odpornością na uszkodzenia. Potwierdza to certyfikat SGS Gold Label, który gwarantuje przetrwanie upadków z wysokości do 3 metrów. Dodatkowo, producent oferuje bezprecedensową, dwuletnią gwarancję darmowej wymiany stłuczonego ekranu. Sprzęt pochwalić się może również normami IP68, IP69 oraz rygorystyczną IP69K. Smartfon zniesie zanurzenie na głębokość 10 metrów oraz nawet 100 tysięcy cykli testów wodnych.
Front urządzenia niemal w całości wypełnia 6,8-calowy wyświetlacz LTPS AMOLED o rozdzielczości 1,5K (1280 x 2788 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz. Ramki wokół matrycy mają zaledwie 1,3 mm grubości. Ekran generuje obraz o punktowej jasności szczytowej sięgającej absurdalnych 10000 nitów podczas odtwarzania wideo. W wyświetlaczu ukryto też szybki, optyczny czytnik linii papilarnych. Mimo tak ekstremalnej specyfikacji, telefon waży znośne 203 gramy i ma 8,08 mm grubości.
Wydajność i funkcje dodatkowe
Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Współpracuje on z 8 lub 12 GB RAM-u. Użytkownicy otrzymują do wyboru 128, 256 lub nawet 512 GB przestrzeni na dane. Nad całością czuwa system MagicOS 10, bazujący na Androidzie 16. Oprogramowanie wykorzystuje inteligentną architekturę czyszczenia pamięci, co ma zapewnić płynną pracę sprzętu przez kolejne sześć lat.
Zaplecze fotograficzne Honora X80 Pro Max to główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix. Telefon ma bogate zaplecze komunikacyjne, w tym 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, port podczerwieni do sterowania elektroniką oraz głośniki stereo. Ciekawostką jest inteligentna funkcja AI, która rozpoznaje sposób trzymania telefonu podczas rozmów telefonicznych.
Dostępność i cena
Honor X80 Pro Max trafi do otwartej sprzedaży w Chinach 26 czerwca. Klienci mogą wybierać spośród czterech wersji kolorystycznych: czarnej (Mystic Black), pomarańczowej (Vibrant Orange), czerwonej (Lightning Red) i białej (Moonlight White).
Podstawowy wariant z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej kosztuje standardowo 1999 juanów (ok. 1100 zł), jednak na start wyceniono go promocyjnie na 1699 juanów (ok. 940 zł). Za wersję 8/256 GB trzeba zapłacić 2199 juanów (ok. 1215 zł), a wariant 8/512 GB to wydatek rzędu 2499 juanów (ok. 1380 zł). Najmocniejsza konfiguracja, wyposażona w 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane, kosztuje 2799 juanów (ok. 1545 zł).