Internet w szczerym polu? TP-Link wprowadza pancerny router na kartę SIM

Koniec z martwymi strefami bez sieci

Brak światłowodu czy tradycyjnego przyłącza kablowego to dzisiaj żaden problem. Nowy sprzęt firmy TP-Link został stworzony z myślą o trudnych lub odizolowanych lokalizacjach. Urządzenie działa w oparciu o modem 4G/LTE Cat4. Wystarczy wsunąć do niego kartę w formacie nanoSIM, aby natychmiast połączyć się z siecią. Prędkość pobierania wynosi tu maksymalnie 150 Mb/s, a wysyłania do 50 Mb/s.

Dalsza część tekstu pod wideo

Router oferuje też bezprzewodową sieć lokalną dla urządzeń w pobliżu. Obsługuje standard Wi-Fi 4 (N300) w paśmie 2,4 GHz, wyciągając do 300 Mb/s. Dzięki temu szybko stworzysz stabilny punkt dostępu do Internetu na placu budowy, monitorowanym parkingu czy podczas plenerowego wydarzenia. Zasięg komórkowy skutecznie wzmacniają dwie zewnętrzne anteny LTE. Za sygnał Wi-Fi odpowiadają z kolei dwie anteny ukryte wewnątrz solidnej obudowy.

Jeden kabel do wszystkiego

Na pokładzie routera znalazły się trzy gigabitowe porty WAN/LAN. Taka konfiguracja obejmuje jeden port zasilający PoE In oraz dwa gniazda PoE Out. Sprzęt może być zasilany bezpośrednio przez kabel sieciowy, co niweluje plątaninę przewodów. Jednocześnie sam potrafi dostarczyć prąd do kolejnych sprzętów. Z łatwością podłączysz do niego przewodowe kamery do monitoringu czy dodatkowe punkty dostępowe.

Elastyczność zasilania to ogromny plus przy montażu w terenie. Urządzenie obsługuje popularne standardy PoE (802.3af/at/bt), a w razie potrzeby zasilisz je przez zwykły zasilacz 12 V. W pudełku znajdziesz pasywny adapter PoE, więc nie musisz dokupować niezbędnych do startu akcesoriów. Obudowa pozwala na bezpośredni montaż na ścianie lub wysokim słupie. To bardzo ułatwia złapanie najlepszego sygnału z okolicznych stacji bazowych operatorów.

Sprzęt odporny na pogodę

Jak na typowe urządzenie zewnętrzne przystało, ER603WP-4G-Outdoor jest dobrze zabezpieczony. Jego obudowa spełnia normy szczelności IP55. Sprzęt bez zająknięcia przetrwa mrozy do -30°C oraz upały sięgające 60°C. Producent zastosował też dodatkową ochronę odgromową na poziomie 4 kV. Dzięki temu nagłe burze i zmienne warunki atmosferyczne nie są mu straszne.

Nowy router to również część profesjonalnego ekosystemu Omada SDN. Oznacza to darmowe, centralne zarządzanie całą siecią z poziomu jednej aplikacji lub kontrolera. W razie awarii firmowego łącza kablowego, połączenie LTE może tu służyć jako zautomatyzowane łącze zapasowe. Sprzęt oferuje wbudowany firewall, podział sieci (VLAN), filtrację adresów oraz obsługę najważniejszych protokołów VPN, takich jak WireGuard, OpenVPN czy IPSec.