Oprogramowanie

WhatsApp czeka nowy rozdział. Takiej zmiany dawno nie było

Mark Zuckerberg postanowił zrobić spore roszady. Jedna z jego najpopularniejszych aplikacji doczeka się nowego szefa prosto z Indii.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:44
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WhatsApp czeka nowy rozdział. Takiej zmiany dawno nie było
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WhatsApp wchodzi w nowy etap rozwoju. Will Cathcart, który kierował komunikatorem przez ostatnie 7 lat, ustępuje ze stanowiska. To za jego kadencji obserwowaliśmy największe zmiany - m.in. szyfrowanie kopii zapasowych rozmów, aplikacja na iPada czy prywatne czaty z Meta AI. Jego miejsce zastąpi Kunal Shah, dotychczasowy prezes CRED.

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Informację ogłosił Mark Zuckerberg we wpisie na Facebooku. Jego wybór nie jest przypadkowy, bo Shah zbudował w Indiach jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych ostatnich lat. CRED to aplikacja służąca do zarządzania rachunkami i płatnościami, która nagradza użytkowników za korzystanie z platformy.

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Omawiane zmiany na szczycie będą się wiązać z dużą inwestycją. Meta ma wyłożyć 900 milionów dolarów, czyli około 3,6 miliarda złotych, za 20% udziałów w CRED. To wyraźny sygnał, że amerykański gigant nie traktuje tej nominacji wyłącznie jako personalnej roszady, ale widzi w Indiach i usługach finansowych istotny element dalszej ekspansji.

Warto podkreślić, że dotychczasowy szef WhatsAppa nie odchodzi z Meta. Zuckerberg przekazał, że Cathcart obejmie w firmie inną funkcję, ale szczegółów na razie nie ujawniono.

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telepolis
Facebook Mark Zuckerberg WhatsApp Meta komunikatory internetowe
Źródła zdjęć: Shutterstock / Habanero Pixel
Źródła tekstu: Meta, Bloomberg, Oprac. własne