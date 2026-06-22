WhatsApp czeka nowy rozdział. Takiej zmiany dawno nie było

WhatsApp wchodzi w nowy etap rozwoju. Will Cathcart, który kierował komunikatorem przez ostatnie 7 lat, ustępuje ze stanowiska. To za jego kadencji obserwowaliśmy największe zmiany - m.in. szyfrowanie kopii zapasowych rozmów, aplikacja na iPada czy prywatne czaty z Meta AI. Jego miejsce zastąpi Kunal Shah, dotychczasowy prezes CRED.

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Czyżby WhatsApp kroczył drogą Gadu-Gadu?

Informację ogłosił Mark Zuckerberg we wpisie na Facebooku. Jego wybór nie jest przypadkowy, bo Shah zbudował w Indiach jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych ostatnich lat. CRED to aplikacja służąca do zarządzania rachunkami i płatnościami, która nagradza użytkowników za korzystanie z platformy.

Omawiane zmiany na szczycie będą się wiązać z dużą inwestycją. Meta ma wyłożyć 900 milionów dolarów, czyli około 3,6 miliarda złotych, za 20% udziałów w CRED. To wyraźny sygnał, że amerykański gigant nie traktuje tej nominacji wyłącznie jako personalnej roszady, ale widzi w Indiach i usługach finansowych istotny element dalszej ekspansji.