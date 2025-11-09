Honor wypuści drugiego energetycznego potwora 10 000 mAh

Według znanego leakstera Digital Chat Station nowy model wszedł już w fazę próbnej produkcji w Chinach. Jego bateria ma pojemność nominalną 9755 mAh (36,88 Wh), a typową – około 9900 mAh. W finalnej wersji może więc sięgnąć pełnych 10 000 mAh.

Dalsza część tekstu pod wideo

We wcześniejszych doniesieniach przewijał się model Honor Power 2, który pojawił się w bazie chińskiego urzędu 3C z akumulatorem 9886 mAh. Jest to jednak inny telefon, z czego wynika, że Honor ma w planach wprowadzenie dwóch takich urządzeń. Doniesienia potwierdzają także, że producent stawia na rozwój ogniw krzemowo-węglowych, umożliwiających zwiększenie pojemności bez pogrubiania urządzenia. Dwa nowe telefony będą więc niewiele grubsze niż zwykłe smartfony.

Tym drugim modelem z potężnym akumulatorem może być Honor GT 2. Wcześniejsze raporty sugerowały, że smartfon z tej serii otrzyma baterię przekraczającą 9000 mAh i układ Snapdragon 8 Elite, podczas gdy wersja GT 2 Pro miałaby korzystać z nowszego Snapdragon 8 Elite Gen 5. Oczekuje się także pełnej odporności na pył i wodę – z certyfikatami IP68 oraz IP69.