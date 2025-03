HMD Fusion X1: najbezpieczniejszy smartfon dla dziecka

HMD Fusion X1 to owoc ogłaszanego już wcześniej projektu Better Phone , którego założeniem było stworzenie telefonu minimalizującego zagrożenia czyhające na najmłodszych w internecie . Na ostateczną funkcjonalność telefonu miały wpłynąć opinie rodziców .

I tak powstał HMD Fusion X1 opracowany we współpracy z firmą Xplora. Producent podkreśla, że Fusion X1 ma wszystkie funkcje, których dzieci oczekują od smartfonu . Dodatkowo telefon wygląda jak solidne modele z wyższej półki, a nie jak typowy budżetowiec dla dziecka.

Funkcjonalnie ma szansę sprostać oczekiwaniom młodych użytkowników. Ma aparat 108 Mpix ze wsparciem sztucznej inteligencji, akumulator o pojemności 5000 mAh , oferuje technologie odblokowywania twarzą i odciskiem palca , a odporność na zachlapanie gwarantuje certyfikat IP54 . HMD Fusion X1 ma również gniazdo słuchawkowe 3,5 mm , co jest odpowiedzią na popularność słuchawek przewodowych wśród przedstawicieli Gen Z. Pełna specyfikacja telefonu nie jest jeszcze znana.

Czym więc HMD Fusion X1 odróżnia się od innych telefonów na rynku? Smartfon daje rodzicom zaawansowaną kontrolę rodzicielską na poziomie systemu operacyjnego . Jest wyposażony w konfigurowalne aplikacje i dostęp do internetu, pozwalając rodzicom ograniczyć media społecznościowe , przeglądanie i czas spędzany przed ekranem.

Obejmuje również śledzenie lokalizacji z bezpiecznymi strefami , awaryjne połączenia SOS, alerty o niskim poziomie naładowania baterii i zdalny dostęp do urządzenia dla rodziców.

Zgodnie ze swoją filozofią firma HMD zastosowała w modelu Fusion X1 modułową konstrukcję HMD Fusion, umożliwiającą dzieciom spersonalizowanie urządzenia tak, aby pasowało do ich stylu i zainteresowań. Wymienne „stroje” zmieniają funkcjonalność telefonu, z opcjami takimi jak Gaming Outfit, który przeobraża X1 w konsolę do gier, Flashy Outfit, który dodaje wbudowaną lampę pierścieniową do selfie, oraz Power Outfit, który zapewnia dodatkową żywotność baterii przy dłuższym użytkowaniu.