Hammer od lat kojarzy się z wytrzymałymi telefonami i smartfonami do pracy w trudnych warunkach. Teraz producent zdecydował się na odważny krok – stworzył submarkę Hammer Ventus.

Hammer Ventus – pancerny styl w smartfonie, zegarku i pierścieniu

Trzy urządzenia na start

Na początek Hammer Ventus obejmuje trzy produkty. Są to:

  • Hammer Ventus Smartphone – wyposażony w ekran AMOLED 6,77 cala, aparat 108 Mpix z funkcją noktowizji, baterię 5000 mAh i certyfikat IP68,
  • Hammer Ventus Smartwatch – zegarek z aluminiową kopertą, ekranem AMOLED, wodoodpornością 5 ATM i GPS-em, ma też wsparcie AI do monitorowania aktywności,
  • Hammer Ventus Ring – tytanowy pierścień z tygodniową żywotnością baterii oraz zaawansowanym monitoringiem zdrowia i snu, który można połączyć ze smartwatchem.

Elegancja zamiast toporności

Firma mPTech podkreśla, że nowa linia powstała dla osób aktywnych, które chcą urządzeń łączących odporność i styl. To sprzęty, które powinny się sprawdzić zarówno w mieście, jak i podczas wyjazdów w trudniejsze warunki. Nazwa Ventus (wiatr) ma symbolizować lekkość i powiew świeżości w strategii marki.

Premiera za kilka miesięcy

Choć prezentacja odbyła się już teraz, na targach IFA 2025 w Berlinie, na debiut rynkowy nowości trzeba będzie trochę poczekać. Pierwsze urządzenia Hammer Ventus będzie można kupić w drugiej połowie II kwartału 2026 roku. Producent zapowiada, że to dopiero początek linii urządzeń pod nowym szyldem.

Zródła zdjęć: mPTech
Źródła tekstu: mPTech