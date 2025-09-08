Hammer Ventus – pancerny styl w smartfonie, zegarku i pierścieniu
Hammer od lat kojarzy się z wytrzymałymi telefonami i smartfonami do pracy w trudnych warunkach. Teraz producent zdecydował się na odważny krok – stworzył submarkę Hammer Ventus.
Trzy urządzenia na start
Na początek Hammer Ventus obejmuje trzy produkty. Są to:
- Hammer Ventus Smartphone – wyposażony w ekran AMOLED 6,77 cala, aparat 108 Mpix z funkcją noktowizji, baterię 5000 mAh i certyfikat IP68,
- Hammer Ventus Smartwatch – zegarek z aluminiową kopertą, ekranem AMOLED, wodoodpornością 5 ATM i GPS-em, ma też wsparcie AI do monitorowania aktywności,
- Hammer Ventus Ring – tytanowy pierścień z tygodniową żywotnością baterii oraz zaawansowanym monitoringiem zdrowia i snu, który można połączyć ze smartwatchem.
Elegancja zamiast toporności
Firma mPTech podkreśla, że nowa linia powstała dla osób aktywnych, które chcą urządzeń łączących odporność i styl. To sprzęty, które powinny się sprawdzić zarówno w mieście, jak i podczas wyjazdów w trudniejsze warunki. Nazwa Ventus (wiatr) ma symbolizować lekkość i powiew świeżości w strategii marki.
Premiera za kilka miesięcy
Choć prezentacja odbyła się już teraz, na targach IFA 2025 w Berlinie, na debiut rynkowy nowości trzeba będzie trochę poczekać. Pierwsze urządzenia Hammer Ventus będzie można kupić w drugiej połowie II kwartału 2026 roku. Producent zapowiada, że to dopiero początek linii urządzeń pod nowym szyldem.