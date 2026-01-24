Sprzęt

Taki Grundig w Action to wielkie zaskoczenie. Tylko 33,99 zł

Potrzeba chwili, by sobie uświadomić, na co tak właściwie patrzymy. I warto tę chwilę poświęcić, bo Action rzucił za bezcen sprzęt, który może rozwiązać nawet nie jeden, ale aż trzy problemy cyfrowego świata za jednym zamachem.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:35
1
Bezprzewodowa ładowarka 3 w 1 Grundig

Chociaż Grundig to marka, która nie jest już tym, co kiedyś (więcej tutaj), nie oznacza to, że nie potrafi zaskoczyć. Nowa propozycja z oferty sieci sklepów Action, sygnowana znanym logo, na pierwszy rzut oka nie pozwala ustalić, do czego to w ogóle jest.

Tymczasem do czynienia mamy ze składaną, potrójną ładowarką bezprzewodową, która pozwala na jednoczesne ładowanie telefonu, słuchawek i zegarka. To taki zestaw obowiązkowy dla każdego posiadacza iPhone'a, wyceniony przy tym nie na 150 i więcej złotych, tylko na zaledwie 33,99 zł. Dość powiedzieć, że "oryginalna" podwójna ładowarka mobilna Apple to wydatek aż 500 zł

Taki Grundig w Action to wielkie zaskoczenie. Tylko 33,99 zł
Co ważne, nie jest to taka sztywna "sztacheta", tylko ładowarkę można złożyć na czas podróży

Oczywiście porównywanie się do absurdalnej ceny za zestaw Apple'a to już skrajność, ale te 30-parę złotych za sprzęt potrafiący nawet więcej (w końcu ma 3 płytki ładujące) to niewątpliwie okazja. Co ważne, główna z płytek oferuje standard Qi2, a więc ładowanie do 15 W, a nie 5 W jak wiele azjatyckich odpowiedników.

Mnie prywatnie podoba się też, że cewki ładujące są odsłonięte, nadaje to urządzeniu dodatkowego pazura. W zestawie znajdziemy metrowy przewód USB. Na stronie nie ma natomiast słowa o „kostce”, czyli samej ładowarce, tę pewnie będzie trzeba dokupić (jak u tego Apple'a za 5 stówek, też przychodzi „golas”).

Zródła zdjęć: Action, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł