Możesz kupić rysik Google, którego nie było

Google nigdy oficjalnie nie wypuściło rysika dla urządzeń Pixel Tablet, choć taki projekt istniał. Teraz jednak "Pixel Tablet Pen" trafia do sprzedaży, i to nie w sklepach giganta z Mountain View.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:31
Rysik, który nigdy nie miał premiery

Od premiery Pixel Tablet, firma Google nie stworzyła do niego dedykowanego ekosystemu akcesoriów. Mimo to, od dawna mówiło się o planach wprowadzenia oficjalnego rysika. Urządzenie o nazwie Pixel Tablet Pen pojawiło się w przeciekach już pod koniec 2024 roku. Miało oznaczenie modelu GM0KF, stonowany design w odcieniach bieli i szarości oraz fizyczny przycisk do obsługi funkcji tabletu.

Rysik wspiera standard USI 2.0, który Pixel Tablet obsługuje od początku sprzedaży. Choć Google nigdy nie ogłosił jego premiery, wygląda na to, że część partii produkcyjnej opuściła magazyny.

Z Chin prosto na Amazon

Pierwsze sztuki rysika Pixel Tablet Pen zauważono w sprzedaży na chińskiej platformie Goofish, w oryginalnych pudełkach z logo firmy Google i napisem "Pixel Tablet Pen" (a nie "Pen for Pixel Tablet", jak sugerowały wcześniejsze przecieki).

Dziś rysik można kupić także na Amazonie. Sprzedawcy opisują go jako uniwersalny rysik USI 2.0 z oznaczeniem modelu GM0KF. Mimo braku oficjalnej dystrybucji, na obudowie widnieje logo Google'a oraz oznaczenie "Designed for Google".

Cena i działanie

Testowany egzemplarz kupiono za około 25 dolarów (ok. 90 zł). To atrakcyjna cena jak na rysik USI 2.0, szczególnie że Google zapewne sprzedawałby go znacznie drożej jako akcesorium pierwszej kategorii.

Rysik ładuje się przez USB-C, ma diodę statusu i szybko jest gotowy do pracy. Po sparowaniu z Pixel Tabletem działa płynnie, reaguje na najechanie kursorem i nie sprawia problemów. Krótko mówiąc – po prostu działa.

telepolis
amazon Google Pixel Tablet Pixel Tablet Pen rysik Google USI 2.0 akcesoria Google Goofish
Zródła zdjęć: 9to5Google
Źródła tekstu: 9to5Google