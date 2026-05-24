Google nie uśmiercił tego sprzętu. Już działa

Wczoraj pojawiły się doniesienia o możliwej śmierci pierwszej generacji Chromecastów. Urządzenia nagle przestały działać. Biorąc pod uwagę, że wsparcie zakończyło się już w 2022 roku, wiele osób podejrzewało, że to koniec. Nic bardziej mylnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google Chromecast znowu działa

Google oficjalnie poinformował, że udało się rozwiązać problem z pierwszą generacją Chromecastów. Urządzenia powinny już działać poprawnie. Jeśli u kogoś nadal występują problemy, to firma prosi o informację na ten temat.

Google nie zdradził, co było powodem problemów. Niektórzy sugerowali, że to kwestia wygasłych certyfikatów. Podobny problem przytrafił się już w zeszłym roku. Wtedy nagle przestały działać Chromecast 2. generacji oraz Chromecast Audio.