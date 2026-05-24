Google nie uśmiercił tego sprzętu. Już działa

Okazało się, że Google nie uśmiercił popularnego sprzętu. Firma opracowała poprawkę, dzięki której urządzenie ponownie działa.


DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:50
Wczoraj pojawiły się doniesienia o możliwej śmierci pierwszej generacji Chromecastów. Urządzenia nagle przestały działać. Biorąc pod uwagę, że wsparcie zakończyło się już w 2022 roku, wiele osób podejrzewało, że to koniec. Nic bardziej mylnego.

Google Chromecast znowu działa

Google oficjalnie poinformował, że udało się rozwiązać problem z pierwszą generacją Chromecastów. Urządzenia powinny już działać poprawnie. Jeśli u kogoś nadal występują problemy, to firma prosi o informację na ten temat.

Google nie zdradził, co było powodem problemów. Niektórzy sugerowali, że to kwestia wygasłych certyfikatów. Podobny problem przytrafił się już w zeszłym roku. Wtedy nagle przestały działać Chromecast 2. generacji oraz Chromecast Audio.

Faktem jest, że nawet gdyby Chromecast nagle przestał działać, to nikt nie powinien mieć pretensji do Google. Mowa o sprzęcie wydanym w 2013 roku, który oficjalnie już nie jest wspierany. Wiele serwisów informuje też, że nie gwarantują już obsługi pierwszej generacji gadżetu. Pomimo tego Google cały czas utrzymuje go przy życiu.

Źródła zdjęć: Robert Fruehauf / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends