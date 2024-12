GeForce RTX 4090 Ti "znaleziony na śmietniku"

NVIDIA miała plan wypuszczenia karty graficznej GeForce RTX 4090 Ti. Ten nigdy nie został zrealizowany, chociaż powstały prototypy tego modelu. Jeden z nich znaleziono na śmietniku.

Już wiele miesięcy temu pojawiły się informacje, według których NVIDIA pracuje nad kartą graficzną GeForce RTX 4090 Ti. Było to możliwe, ponieważ nawet RTX 4090 nie korzystał z pełni możliwości rdzenia AD102, więc było jeszcze pole do poprawy. W sieci pojawiły się nawet zdjęcia prototypu z potężnym, 4-slotowym chłodzeniem.

GeForce RTX 4090 Ti

Karta ostatecznie nigdy nie trafiła do sprzedaży. Nie wiemy, co było tego powodem, ale może chodziło o cenę, a może problem stanowiło właśnie chłodzenie, które było zbyt duże. Nie ma to większego znaczenia. To, co ma znaczenie, to fakt, że w posiadanie prototypu wszedł jeden z użytkowników Reddita. Jak sam mówi "znalazł kartę na śmietniku", co oczywiście nie jest prawdą, ale właściciel nie chce wchodzić w szczegóły.

Co najciekawsze, okazuje się, że karta działa. Zainstalowano na niej BIOS 95.02.01.22.01. Niestety, nie jest to do końca GeForce RTX 4090 Ti. Pewnie docelowo miał się nim stać, ale ten konkretny egzemplarz ma niemal identyczną specyfikację, jak zwykły RTX 4090. Nawet limity mocy to 450-600 W. Natomiast zaskakuje budowa karty, ponieważ składa się ona z aż trzech płytek PCB. Do tego dochodzą trzy wentylatory, z czego jeden schowany jest w środku radiatora. To potwierdza, że miała to być potężna karta.

Niedługo dokładnie dowiemy się, co oferuje ten egzemplarz, ponieważ trafi na testy do serwisu Gamers Nexus.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz