Wyszła z komputerem przy -53°C. Miała w tym cel

Karta graficzna GeForce RTX 4090 i procesor Core i9-13900K są gotowe na pracę w ekstremalnych temperaturach i to na zewnątrz.

Ostatniej niedzieli w chińskim mieście Mohe na północy kraju odnotowano rekordowo niskie temperatury. W pewnym momencie wskaźniki pokazały -53 stopnie Celsjusza. To najniższa zanotowana temperatura od 1969 roku. Pewna YouTuberka postanowiła sprawdzić, jak w takich warunkach poradzi sobie komputer.

Komputer w ekstremalnych warunkach

Zanim YouTuberka zdecydowała się na wystawienie drogiego PC-ta na tak ekstremalne warunki, najpierw wykonała mały test. W tym celu złożyła zestaw ze starym procesorem Intela i płytą główną z chipsetem H61. Co ciekawe, nie zamontowała w nim żadnego chłodzenia. Pomimo tego procesor działał z temperaturą maksymalnie 3 st. Celsjusza i to pod dużym obciążeniem za pomocą programu AIDA64.

Skoro testy wypadły pomyślnie, to przyszedł czas na głównie danie. W tym celu YouTuberka zbudowała PC-ta z procesorem Core i9-13900K, grafiką GeForce RTX 4090 oraz chłodzeniem AiO 360 mm. Niestety, nie wszystko poszło z planem. Temperatura na zewnątrz była tak niska, że zamroziła płyn w chłodzeniu i doprowadziła do awarii. Dalsze próby z tym chłodzeniem nie miały sensu.

Ostatecznie AiO zostało zastąpione chłodzeniem pasywnym Noctua NH-P1 oraz zestawem kilkudziesięciu wentylatorów. Dzięki temu procesor działał z temperaturą zaledwie 10-15 st. Celsjusza, co pozwoliło mu uzyskać taktowanie aż 6,18 GHz. Z kolei GeForce RTX 4090 osiągał -40 st. GPU oraz -18 st. w hotspot. Co więcej, na komputerze bez problemu udało się uruchomić grę. Jednak pomimo wytężonej pracy we wnętrzu komputera zaczął pojawiać się szron, więc na dłuższą metę nie byłby on w stanie funkcjonować.

To ciekawy eksperyment, który pokazuje, jak duży wpływ na pracę podzespołów mają warunki zewnętrzne. Dlatego szczególnie latem, gdy bywa bardzo gorąco, mocno dbajcie o swoje PC-ty i konsole. Cały film z eksperymentem Chinki możecie obejrzeć na Bilibili.

