Garmin ma nowe zegarki. Forerunner 570 i 970 to jaśniejsze wyświetlacze i lepszy trening

Innowacje dla każdego sportowca

Stworzone dla każdego sportowca, który dąży do celów i pasjonuje się analizą danych, Forerunner 570 i Forerunner 970 zawierają innowacyjne narzędzia treningowe, wskaźniki regeneracji i funkcje łączności, aby pomóc im osiągać najlepsze wyniki. Niezależnie od tego, czy jesteś elitarnym sportowcem dążącym do jak najszybszego czasu, czy biegaczem zwiększającym dystans przed kolejnym wielkim wyścigiem, te zegarki premium są tutaj na każdym etapie Twojej biegowej podróży.

Kluczowe nowości, które trafiły do obu modeli, to przede wszystkim najjaśniejsze w historii Garmina wyświetlacze AMOLED. Żywe, dotykowe ekrany w połączeniu z tradycyjnym, 5-przyciskowym interfejsem zapewniają szybki dostęp do funkcji w każdych warunkach. Nowością jest także wbudowany głośnik i mikrofon, umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z zegarka (po sparowaniu ze smartfonem), sterowanie funkcjami zegarka za pomocą poleceń głosowych oraz korzystanie z asystenta głosowego telefonu.