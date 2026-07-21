Garmin CIRQA Smart Band. To pierwszy taki sprzęt marki

Garmin CIRQA Smart Band został wyposażony w zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia oraz kondycji, a jego zaletą jest brak konieczności kupowania jakiejkolwiek subskrypcji.

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Jak zachwala producent, konstrukcja pozbawiona ekranu skutecznie chroni użytkownika przed rozpraszającymi powiadomieniami, zapewniając przy tym całodobowe rejestrowanie najważniejszych parametrów organizmu. Bateria urządzenia pozwala nawet na 10 dni pracy na jednym ładowaniu, a wszystkie zebrane dane trafiają bezpośrednio do aplikacji Garmin Connect.

Śledzi ponad 80 dyscyplin sportowych

Mimo braku wyświetlacza urządzenie potrafi automatycznie wykrywać i rejestrować różne aktywności fizyczne. Opaska zlicza nie tylko codzienne kroki czy spalone kalorie, ale oferuje dostęp do ponad 80 dyscyplin, w tym biegania, spacerów czy jogi, które można włączyć ręcznie za pomocą bocznego przycisku.

Zaawansowane funkcje fitness, takie jak wskaźnik gotowości treningowej, pozwalają ocenić, czy dany dzień jest odpowiedni na intensywny wysiłek, czy na odpoczynek. Śledzenie postępów ułatwiają wyliczenia pułapu tlenowego, stanu wytrenowania oraz analizy wpływu poszczególnych jednostek treningowych na organizm wraz z szacowanym czasem potrzebnym na pełną regenerację.

Zapisane treningi można później przeglądać oraz edytować w aplikacji, co pozwala opasce uczyć się preferencji użytkownika i jeszcze dokładniej klasyfikować kolejne ćwiczenia.

CIRQA Smart Band prowadzi pomiar tętna, poziomu energii Body Battery, saturacji krwi, poziomu stresu, a także temperatury skóry. Z myślą o kobietach przygotowano rozbudowane funkcje śledzenia cyklu menstruacyjnego i ciąży.

Nowość Garmina pomaga także w regeneracji, dostarczając szczegółowych informacji na temat nocnego wypoczynku. Użytkownicy otrzymują dostęp do kompleksowych analiz obejmujących podział na poszczególne fazy snu, ogólną ocenę jego jakości, wskazówki dotyczące optymalnego czasu trwania oraz wykrywanie drzemek. Dodatkowo opaska monitoruje zmienność rytmu serca, określaną jako HRV, a także parametry oddechu.

Sparuj ją z telefonem

Po sparowaniu ze smartfonem z systemem Android lub iOS opaska wykorzystuje jego moduł GPS do jeszcze dokładniejszego wyznaczania trasy podczas biegów, spacerów czy jazdy na rowerze. Połączenie z telefonem umożliwia również korzystanie z funkcji LiveTrack, dzięki której bliskie osoby mogą w czasie rzeczywistym śledzić lokalizację użytkownika podczas aktywności na świeżym powietrzu.

O pełen komfort noszenia przez całą dobę dba materiałowa opaska, która w zależności od potrzeb lub specyfiki danej aktywności może być zakładana na nadgarstek albo na ramię. Producent przygotował bogatą paletę kolorystyczną obejmującą warianty Citron grey, Mauve, French grey, Dark olive, Captain blue, French blue oraz Black.