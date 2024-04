Tego jeszcze nie było. Stworzyli rękawiczki dla graczy, i to ma sens

Firma GamerTech zaprezentowała na PAX East 2024 bardzo nietypowy gadżet. Mowa o rękawiczkach, a w sumie to rękawie dla graczy. Wbrew pozorom ma to sporo sensu.

Dzisiaj coraz więcej sprzętów dostaje etykietę "dla graczy". To już nie tylko klawiatury, myszki, monitory czy słuchawki, ale też dyski, zasilacze oraz pamięci RAM. Teraz do tego grona możemy jeszcze dorzucić rękawiczki. Wbrew pozorom nie jest to tak głupie, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Rękawiczki dla graczy

Rękawiczki dla graczy stworzyła firma GamerTech. Nazywają się one Magma Glove i ich nadrzędnym zadaniem jest ogrzewanie dłoni oraz nadgarstka w trakcie rozgrywki. Dlatego wyposażone są w warstwę odblaskową oraz cienkie warstwy grafenowych podgrzewaczy. Akcesorium ogrzewa dłonie i nadgarstek w czasowych cyklach i oferuje trzy ustawienia ciepła.

Czy to tak głupie, jak się wydaje? Wcale nie. Jeśli graliście kiedyś w gry mutiplayer, np. Valoranta, Counter-Strike'a 2 lub League of Legends, to pewnie wiecie, że w trakcie intensywnej rozgrywki dłonie potrafią mocno się ochłodzić. Widać to też na turniejach e-sportowych, gdzie profesjonalni gracze mają dostęp do specjalnych podgrzewaczy. Taki rękaw mógłby skuteczniej eliminować problem.

Jednak ogrzewanie to nie jedyne możliwości GamerTech Magma Glove. Dodatkowe funkcje rękawic to między innymi odsłonięte opuszki palców dla precyzyjnego klikania i przewijania kółkiem myszy, łatkę poślizgową dla płynnego ruchu dłoni, kompresję rękawic dla wsparcia mięśni oraz odprowadzanie wilgoci, aby dłonie były suche.

Cena rękawa nie jest jeszcze znana, ale na stronie producenta możecie już zapisywać się na pre-ordery.

Zobacz: Obudowa z wyświetlaczem. Czy w tym szaleństwie jest metoda?

Zobacz: Logitech G Pro X 60. Nowa era w świecie gamingu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GamerTech, Shutterstock

Źródło tekstu: NotebookCheck