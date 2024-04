Logitech G Pro X 60. Nowa era w świecie gamingu

Czołowy producent na rynku peryferiów komputerowych rozszerza swoją ofertę. Logitech pokazał nowe, kompaktowe klawiatury dla graczy.

Klawiatury mechaniczne praktycznie zdominowały rynek, a rozwiązania membranowe obecna są już głównie w starszych i tańszych zestawach komputerowych oraz laptopach. Trudno się temu dziwić, gdy pierwsze z wymienionych oferują dłuższą żywotność oraz większą możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika.

Logitech G Pro X 60 wyceniono na 879 złotych

Jaki jest jednak następny krok? Zanim przejdziemy do sterowania PC myślami, znanego z filmów Sci-fi, niestety nadal trzeba będzie używać klawiatur i myszek. Jednak coraz więcej producentów zdaje się pokładać nadzieje w nowym typie przełączników. Nie mechanicznych, a optycznych.

Logitech G Pro X 60 to bezprzewodowa klawiatura typu 60% dla graczy, a więc bez bloku numerycznego, klawiszy funkcyjnych czy strzałek. Dostajemy za to ukrytą z boku rolkę głośności. Mowa o wymiarach 290 x 103 x 39 milimetrów. Oczywiście nie zabrakło tutaj podświetlenia RGB LED.

Zastosowane przełączniki to autorskie Logitech GX Optical, do wyboru jest wersja tactile i linear (sprężynujące i liniowe). Producent zapewnia, że oferują one większa precyzję i szybszy czas reakcji niż klasyczne rozwiązania mechaniczne. Nakładki na klawisze wykonano z wytrzymałego PBT.

Klawiatura oferuje łączność przewodową - USB oraz bezprzewodową - Bluetooth i 2,4 GHz Lightspeed z dedykowanym odbiornikiem. Wbudowany akumulator zapewnia do 65 godzin pracy.

Logitech G Pro X 60 lada moment trafi do sklepów. Sugerowana cena w Polsce to 879 złotych, a więc tanio nie jest jak na konstrukcję 60%. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne - czarna, biała oraz amarantowa. Producent oferuje 2 lata gwarancji, w zestawie dostajemy futerał podróżny.

