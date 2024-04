Intel ma poważny problem. Chodzi o stabilność procesorów

W ostatnim czasie przybywa zgłoszeń od użytkowników dotyczących problemów z procesorami Intel Core 12. i 13. generacji. Chodzi o brak stabilności w nowych grach.

Intel od dawna jest królem na rynku procesorów komputerowych. Zarówno, gdy mowa o użytkownikach domowych, jak i rozwiązaniach serwerowych. Aż 68% graczy sięga po CPU od Niebieskich. Powód? Topowa wydajność w grach i programach oraz wsparcie najnowszych technologii, często na długo przed AMD.

Intel potwierdza sytuację i bada już sprawę

Wygląda jednak na to, że Intel może mieć twardy orzech do zgryzienia. Z Korei Południowej napływają liczne doniesienia o problemach ze stabilnością procesorów z serii Intel Core 13. i 14. generacji, znanych również jako Intel Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh. Sytuacja dotyczy przede wszystkim gier.

Najczęściej Koreańczycy spotykają się z awarią i komunikatem "Out of Video Memory" co pozornie sugeruje problem z kartą graficzną. Chodzi jednak o kompilację shaderów na procesorze. Zdaje się, że dotyczy to głównie gier na silniku Unreal Engine, takich jak Hogwarts Legacy, Lies of P, Remnant 2 i wiele innych.

Sytuacja jest poważna, a część źródeł podaje, że "nawet 10 osób dziennie zwraca w Korei procesory Intela do sklepów". Liczba ta jednak wydaje się absurdalnie wysoka i nierealna. W rozmowie z koreańską redakcją ZDNET Intel potwierdził, że sam problem faktycznie występuje, a sprawa jest aktywnie badana.

Do czasu oficjalnego wyjaśnienia pozostają tylko domysły. Jedną z bardziej prawdopodobnych wersji jest... wina producentów płyt głównych. Niemal wszystkie duże firmy - ASUS, ASRock, GIGABYTE i MSI - domyślnie serwują bardzo wysokie napięcia i omijają limity mocy narzucone przez Intela. To zaś ma wpływ na pobór mocy, stabilność i temperatury, a wszystko po to by wypaść o 1-3% lepiej niż platforma konkurencji.

Podkreślaliśmy to już przy naszych testach Intel Raptor Lake Refresh (1, 2, 3). Wersję tą zdają się potwierdzać konsumenci - ręczne obniżenie napięcia często rozwiązuje problem. Zaś osoby, które od początku zdecydowały się na tzw. undervolting nigdy takich awarii nie zgłaszały.

Zobacz: Nadciąga nowa Barakuda. Mowa o topowej wydajności

Zobacz: Ten tani maluch poskromi procesory AMD Ryzen 7000

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: ZDNet Korea, oprac. własne